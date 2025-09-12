JEDNOSTAVNO MANASTIRSKO JELO NA VODI: Ukus tradicije u svakom zalogaju

Ovo lagano jelo od paradajza i paprika dolazi iz starih manastirskih kuhinja i prenosi mudrost vekova.

Sa samo nekoliko namirnica i malo truda, dobija se zdrav, posan i mirisan obrok koji greje dušu.

Sastojci:

• 3 paradajza

• 10 paprika

• 1 kašika brašna

• so i biber po ukusu

Priprema:

1. Oljušten paradajz isecite i stavite u šerpu da se lagano dinsta u sopstvenom soku oko 20 minuta.

2. Ispecite paprike, oljuštite ih i isecite na sitne komade. Dodajte ih u šerpu i dinstajte još 10 minuta.

3. Umutite kašiku brašna, dodajte so i biber, dobro promešajte i ostavite da jelo krčka još nekoliko minuta.

Dobijate jednostavan, ali izuzetno ukusan posni specijalitet koji će ukrasiti vašu trpezu.