RECEPT ZA TULUMBE KOJI PROVERENO USPEVA: Iznenadite ukućane ovom preukusnom poslasticom (VIDEO)

Isprobajte recept koji će vas oduševiti
Iz bakine kuhinje nam sriže recept za poslasticu kojoj niko neće moći da odoli.
Tulumbe - sastojci:
500 ml vode
60 ml ulja
malo soli
250 gr brašna
1 kašičica praška za pecivo
5 jaja
ulje za prženje
Za sirup:
600 gr šećera
400 ml vode
1 ceo limun isečen na kolutove
2 vanilin šećera
Tulumbe - priprema:
U šeršu sipati vodu i ulje i dodati malo soli.
Kad provri dodati brašno i zakuvati. Ostaviti malo da se prohladi, pa dodavati po 2 jaja i mešati da se izjednače.
Puniti špric za tulumbe i ubacivati u vruće ulje. Pržiti da porumene sa svih strana. Pržiti na srednjoj temperaturi.
U šerpu sipati šećer i vodu, pa naseći na limun isečen na kolutove i dva vanilin šećera. Ostaviti da se malo ukuva i da se dobije sirup.
Gotove tulumbe preliti i ostaviti da upiju sirup. Uživajte!
