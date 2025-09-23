Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

RECEPT ZA TULUMBE KOJI PROVERENO USPEVA: Iznenadite ukućane ovom preukusnom poslasticom (VIDEO)

Isprobajte recept koji će vas oduševiti

1758613748_Foto-privatna-arhiva-tulumbe.jpg
Foto: Privatna arhiva
Oglas

Iz bakine kuhinje nam sriže recept za poslasticu kojoj niko neće moći da odoli.

Tulumbe - sastojci:

500 ml vode
60 ml ulja
malo soli
250 gr brašna
1 kašičica praška za pecivo
5 jaja
ulje za prženje

Za sirup:

600 gr šećera
400 ml vode
1 ceo limun isečen na kolutove
2 vanilin šećera

Tulumbe - priprema:

U šeršu sipati vodu i ulje i dodati malo soli. 

Kad provri dodati brašno i zakuvati. Ostaviti malo da se prohladi, pa dodavati po 2 jaja i mešati da se izjednače. 

Puniti špric za tulumbe i ubacivati u vruće ulje. Pržiti da porumene sa svih strana. Pržiti na srednjoj temperaturi. 

U šerpu sipati šećer i vodu, pa naseći na limun isečen na kolutove i dva vanilin šećera. Ostaviti da se malo ukuva i da se dobije sirup. 

Gotove tulumbe preliti i ostaviti da upiju sirup. Uživajte!

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas