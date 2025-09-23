RECEPT ZA TULUMBE KOJI PROVERENO USPEVA: Iznenadite ukućane ovom preukusnom poslasticom (VIDEO)

Isprobajte recept koji će vas oduševiti

Iz bakine kuhinje nam sriže recept za poslasticu kojoj niko neće moći da odoli.

Tulumbe - sastojci:

500 ml vode

60 ml ulja

malo soli

250 gr brašna

1 kašičica praška za pecivo

5 jaja

ulje za prženje

Za sirup:

600 gr šećera

400 ml vode

1 ceo limun isečen na kolutove

2 vanilin šećera

Tulumbe - priprema:

U šeršu sipati vodu i ulje i dodati malo soli.

Kad provri dodati brašno i zakuvati. Ostaviti malo da se prohladi, pa dodavati po 2 jaja i mešati da se izjednače.

Puniti špric za tulumbe i ubacivati u vruće ulje. Pržiti da porumene sa svih strana. Pržiti na srednjoj temperaturi.

U šerpu sipati šećer i vodu, pa naseći na limun isečen na kolutove i dva vanilin šećera. Ostaviti da se malo ukuva i da se dobije sirup.

Gotove tulumbe preliti i ostaviti da upiju sirup. Uživajte!

