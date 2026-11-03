ADRIANU LIMU SU GODINAMA VREĐALI ZBOG IZGLEDA, a sada se vratila jača nego ikada: Oči NJujorka su bile uprte u nju (FOTO)

Adriana Lima se pojavila sinoć na dodeli CFDA nagrada u NJujorku, a čim je kročila na crveni tepih, privukla je svu pažnju prisutnih.

Došla je u beloj jednostavnoj haljini koja seže do poda, a prate je dubok dekolte, kroj bez rukava i crni pojas sa mašnom koji naglašava struk i figuru čini još više vitokom. Kombinacijom klasičnog kroja i kontrastnog detalja je postigla otmen i moderan izgled i pokazala zbog čega decenijama važi za jednu od najprivlačnijh žena sveta.

Kosu je vezala u strogo zalizani niski rep što je istaklo njene pravilne crte lica, izražene jagodice i prodoran pogled.

Adrianino elegantno, ali i znatno mršavije izdanje dolazi nakon što je godinama bila kritikovana zbog promena u izgledu o čemu je ona rado javno govorila.

Ona se nakon trećeg porođaja susrela sa viškom kilograma, a kao neko ko je celog života bio "manekenski građen", bilo joj je teško da prihvati "novi izgleda", a neumesni komentari okoline joj ni najmanje nisu pomogli. Ona je o svemu javno govorila sa željom da pomogne drugim ženama koje su u njenom situaciji:

- Svaki dan moram da se podsećam: "Prihvati sebe, prihvati svoje telo". Ovo je samo prelazna faza, jer sam rodila bebu. Stvorila si novi život, to je blagoslov. Svako telo drugačije reaguje na trudnoću i period posle porođaja. Tako da svaki dan moram da vežbam na prihvatanju sebe takve kakva jesam, odnosno promena koje su mi se dogodile. To je borba, svaki dan. I ja sam žena kao i sve ostale i imam ponekad nesigurnost. Svaki dan učim nove stvari. Telo i sa godinama drugačije reaguje. Ali u redu je, još učim - objasnila je Brazilka koja je od 1999. do 2018. nosila revije brenda donjeg veša Viktorija Sikret, čime je postala njihov najpoznatiji model.



