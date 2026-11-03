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ZAPALJEN DžIP UROŠA ŽIVKOVIĆA: Policija traga za napadačima, oglasio se i on - "Molim za razumevanje"

Sumnja se da je požar podmetnut, jer su dvojica muškaraca navodno polila vozilo zapaljivom tečnošću i pobegla s lica mesta.

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Foto: Ataimages.rs/ M.M./ Deposit/ alexkalashnikov
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Požar u kom je zapaljen skupoceni automobil marke "audi Q8", čiji je vlasnik poznati pevač Uroš Živković, izbio je rano jutros oko četiri sata u beogradskom naselju Čukarica.

Stanare okolnih zgrada u gluvo doba noći probudio je snažan prasak nalik eksploziji, nakon čega su kroz prozore ugledali buktinju koja je gutala luksuzni džip.

Sumnja se, kako navodi pomenuti medij, da je požar podmetnut. Dvojica za sada nepoznatih muškaraca prišla su parkiranom vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću, a automobil je odmah potom buknuo. Napadači su munjevitom brzinom pobegli s lica mesta u nepoznatom pravcu.

Na teren su brzo stigli vatrogasci-spasioci koji su ugasili požar i sprečili širenje vatre na okolna vozila. U ovom incidentu, na sreću, nema povređenih lica, ali je na vozilu pričinjena velika materijalna šteta.

Obavešteno tužilaštvo

Nakon gašenja požara, policijski službenici su na licu mesta obavili razgovor sa poznatim mladim pevačem kako bi se rasvetlile sve okolnosti događaja i utvrdio motiv napada.

O celom slučaju obavešteno je nadležno tužilaštvo, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača.

Oglasio se Uroš

- Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želeo da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumevanje. Hvala svima na brizi - rekao je Uroš Živković.

 

(Blic)

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