"MA KAKAV PIŠTOLJ, VIDOJE MRAVA NE BI ZGAZIO": Oglasio se Miša Grof posle Nikolininih tvrdnji da je trpela nasilje od strane njegovog pokojnog sina

Nikolina Pišek je rekla kako ju je Vidoje psihički i fizički zlostavljao, a njegov otac, Miša Grof, kaže da ona to sada priča zbog novog verenika.

Nakon što je voditeljka Nikolina Pišek u javnosti iznela šokantne tvrdnje da je tokom braka sa pokojnim Vidojem Ristovićem trpela fizičko i psihičko nasilje, oglasio se njegov otac Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof.

Voditeljka Nikolina Pišek je u svojim nedavnim istupima navela da ju je suprug udario, kao i da je u momentima kada je želela da ga napusti stavljao pištolj na sto, a naknadno je potvrdila da se navodi odnose upravo na Vidoja.

Međutim, Miša Grof oštro demantuje sve njene navode i tvrdi da njegov sin nikada nije bio nasilan prema supruzi.

"Zašto to nije rekla ranije?"

Otac pokojnog Vidoja šokiran je tvrdnjama bivše snaje i ističe da se tokom njihovog braka govorilo isključivo o velikoj ljubavi.

"Ona njega da ostavi? Nikolina nikada nije htela da ostavi Vidoja. On nju udario? Bože sačuvaj, zašto nije rekla ranije? Prošlo je pet godina otkako je on otišao. Sve vreme je pričala da je to bila najveća ljubav", poručio je Miša Grof.

On je posebno bio izričit kada su u pitanju tvrdnje o vatrenom oružju i fizičkom zlostavljanju: "Ma kakav pištolj, to nikada! On nju nije tukao. Bože, bože! Posle pet godina da tako priča, znalo bi se ranije. To je bila ozbiljna ljubav, verujte", naglasio je on.

"Pravi dramu zbog novog partnera"

Govoreći o motivima zbog kojih voditeljka tek sada iznosi ovakve detalje u javnost, Miša Grof smatra da je razlog njen novi emotivni život.

"Ona to verovatno sada iznosi zbog svog novog verenika", tvrdi Vidojev otac.

Uprkos teškim rečima i optužbama, Grof dodaje da sa bivšom snajom i dalje održava kontakt i da nema nameru da ulazi u raspravu: "Neću da reagujem, to je sve šala. To je komedija, Vidoje mrava ne bi zgazio. On je nju obožavao, a sad je to sigurno zbog novog verenika, pa pravi dramu", izjavio je Grof i na kraju zaključio: "Čujemo se normalno, ne znam što takve stvari sada priča", rekao je za Kurir.

(Blic)

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