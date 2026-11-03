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"NEĆE NIKO DOĆI": Aca Lukas otkrio zašto kolege sa estrade neće biti na njegovom koncertu

Aca Lukas najavljuje novi koncert u Areni, ali bez podrške kolega sa estrade.

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Foto: Ataimages.rs/ N.N./ A.A.
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Aca Lukas održava još jedan u nizu velikih koncerata u beogradskoj Areni, a neposredno pred sam izlazak na binu priznao za Alo! da u publici ne očekuje podršku sa estrade.

Folker je u svom stilu, bez dlake na jeziku, poručio da ni sa kim od kolega nije u dobrim odnosima.

"Ovo je zapravo treći koncert i jeste kao da sam kod kuće, iako su kontra datumi. Sebi ću poželeti zbog rođendana u ponoć još jedno 15 rođendana sa toliko godina, da ne idu na dalje. Nisam video da je Karleuša otvorila Instagram. Nisam ja neko ko može da priča na temu društvenih mreža. Imam ljude koji tu ulaze, time se bave, kad je neka svađica tada uđem i onda napišem nešto kad imam", rekao je Aca,.

"Što se kolega tiče, neće doći niko. Ovde dolaze ljudi da slušaju muziku. Pravim ljudi zbog koji vole da me slušaju i gledaju, a ne zbog kolega koji će da dođu i da sutra komentarišu šta ne valja. Ta priča me ne interesuje. Ajte vi kući, nemojte mi tako dolaziti. Imam dalje koncerte posle ovih datuma, nova pesma koju najavljujem već neko vreme i gotova je, a završava se i spot. Eto to su neke novosti kod mene."

(Mondo)

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