PRINC HARI I MEGAN MARKL ŽIVE U KUĆI PRIJATELJA: Detalji o preseljenju u Veliku Britaniju

Princ Hari i Megan Markl su se, navodno, uselili u kuću jednog prijatelja u Ujedinjenom Kraljevstvu.

List „Dejli mejl” objavio je u ponedeljak da oni borave kod jednog bogatog biznismena, koji živi u oblasti Kotsvolds, otkako su se u avgustu, zajedno sa svoje dvoje dece, vratili u Harijevu domovinu.

Porodica je „živela u glavnoj kući”, ali se nedavno „preselila u drugi objekat na istom imanju”, izjavio je za pomenuti medij izvor blizak porodici. Prema navodima, Hari se sprijateljio sa ovim biznismenom kroz zajedničku podršku vojnim humanitarnim organizacijama. Taj bliski prijatelj je, navodno, rado ustupio prostor na svom imanju vojvodi i vojvotkinji od Saseksa i njihovoj deci.

U međuvremenu, Hari i Megan su zadržali svoju vilu u Montesitu u Kaliforniji, vrednu 14,5 miliona dolara, piše "Pejdž Siks".

- Niko se ne useljava. I dalje ima ljudi koji održavaju to imanje - rekao je izvor.

Optužbe na račun oca Megan Markl

Podsetimo, samo nekoliko meseci nakon što se Megan preselila sa suprugom u London krenule su stravične optužbe na račun njenog oca. Naime, Tomas Markl je optužen za posedovanje dečije po*nografije.

Optužbu je izneo njegov sin, Tomas Markl mlađi, polubrat vojvotkinje od Saseksa u tekstu lista „The Sun". Prema navodima ovog medija, brat Megan Markl i je izjavio da je do tog saznanja došao u kući svog oca u Sebuu, na Filipinima, te da je slučaj prijavio policiji i FBI-ju.

Megan (45) je na ove optužbe reagovala u izjavi dostavljenoj magazinu „Pipl”.

- Duboko sam potresena vestima koje su isplivale u poslednja 24 sata, a moje misli su uz svu decu koja su možda pretrpela štetu. Tokom 2018. godine, pismo je upućeno Metropoliten policiji, kao i Odeljenju za zaštitu članova kraljevske porodice i specijalnu zaštitu. To pismo je kasnije prosleđeno i meni. U njemu su iznete zabrinjavajuće i uznemirujuće optužbe na račun mog oca, a dobila sam uveravanja da se one istražuju - počela je priču Mgenan i dodala:

Nadam se da sada može da se razume da je, uprkos iskrivljavanju činjenica od strane pojedinih medija tokom godina, svaka distanca u odnosu na mog oca kao i moja odluka da mu ne dozvolim kontakt sa našom decom – postojala iz jednog razloga: da bih ih zaštitila. Verovala sam da nadležni organi čine isto i za druge porodice. Iako su razmere onoga što je sada otkriveno daleko odvratnije nego što bi iko mogao da zamisli, iskreno se nadam da će pravda biti u potpunosti zadovoljena i da će prioritet ostati bezbednost i zaštita nedužne dece.

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