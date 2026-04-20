"Bitno mi je da neko nastavi lozu, ali bih voleo devojčicu": Saša Kovačević iskreno o trudnoći verenice i proširenju porodice

Saša Kovačević je priznao da su na početku krili da je Zorana trudna.

Pevač Saša Kovačević otvoreno je progovorio o prinovi u svojoj porodici koja će doći za par meseci, budući da je njegova verenica Zorana Tasovac u drugom stanju.

"Jako mi je bitno da nastavim lozu"

On je priznao da na početku krili da je ona trudna dok se nisu uverili da je sve u najboljem redu.

- Trudili smo se da neko vreme to krijemo dok ne bude sve kako treba, ne znamo odakle je vest procurila, ali je sada apsurdno da demantujem nešto što je istina. Jako smo srećni i čekamo dan kada će nam doći mali Kovačević ili Kovačevićka - rekao je Saša, a onda je otkrio koji pol deteta priželjkuje:

- E, vidi, neko bi trebao da nastavi lozu Kovačević, jako mi je bitno, ali bih jako voleo da dobijem devojčicu jer sam zaljubljen u svoju Iskru i ceo taj proces sazrevanja i sve, zajedno živimo od njene druge godine i ceo taj period mi je bio prelep sa ženskim detetom. Voleo bih da je devojčica, ali ako bude dečak, biću srećan.

Saša je potom otkrio da mu je čudno kada mu neko kaže da postaje "tata", ali ne krije koliko je zahvalan Bogu na tome što će se ostvariti u najvažnijoj ulozi.

- Mi već duže vremena radimo na tome, ali očigledno da nije bilo vreme. Kada mi kažeš da postajem tata, to mi je čudno, ja sam u mojoj porodici papa, verovatno će me bebica zvati "papa" jer me i Iskra tako zove. Drago mi je što nakon toliko vremena mogu da se pohvalim time što postajem otac i Zorana majka po drugi put. Čekamo da se to do devetog meseca odvije, pa da budemo srećni. Zahvalni smo Bogu iz dana u dan sve više - rekao je on.

Pevač je potom otkrio da li mu je žao što on nije dobio priliku da saopšti lepe vesti, već je sve krenulo od sedme sile:

- Uh...Dobro pitanje iskreno da ti kažem. Dok me nisi pitao nisam razmišljao, ali bih bio mnogo srećniji da sam mogao da okačim sliku na socijalnim mrežama pa da obradujem fanove, prijatelje i rodbinu, jer nikome nisam rekao. Žao mi je što nisam mogao da ih obavestim na način na koji sam možda želeo...Neki su se iznenadili, a neki možda i nisu, šta znam (smeh). Bitno je da smo mi srećni - priča Saša.

"Skakala je od sreće jer će postati baka"

Pevač ne krije koliko je vezan za svoju majku, pa je tako otkrio i kako je ona reagovala kada je saznala da će postati baka.

- Mama je skakala od sreće, bukvalno. Ona dugo godina želi da postane baka, njoj je to bila najsrećnija vest u proteklih par godina. Kada čuješ bebino srce, to je poseban osećaj koji nisam do sada mogao niti da čujem, niti da vidim, tako da je to posebno. Snimio sam to na telefonu i poslao joj...Zajedno smo bili u bolnici, pratili smo i ono...Za nas muškarce dok nemaš taj fizički kontakt, kažu, ne možeš da budeš svestan šta se dešava. Verujem da još uvek nisam svestan šta se dešava i kada upoznam svoje dete, moći ću da ti kažem svoje impresije - ističe Kovačević u Premijeri.

Na pitanje da li su smislili ime za bebu, odgovorio je.

- Ženskih imena imamo, mogao bih sada 10 da ispucam. Odlučićemo Zorana i ja, uvek je dobrodošla sugestija nekoga iz naše porodice, s tim što vrlo malu prednost ima Iskra u odnosu na nas dvoje. Možda će i Iskra da pobedi što se imena tiče, a što se tiče muških imena, ne možemo da se nađemo. Mnogo mi se više dopadaju ženska imena - rekao je folker.

(Kurir)

BONUS VIDEO: