GOCA TRŽAN O GODINAMA BORBE ZA POTOMSTVO: "Kad se odlučite da više ne možete..."

Pevačica Goca Tržan već petnaest godina uživa u skladnom braku sa 15 godina mlađim Rašom Novakovićem, a o njihovoj borbi za potomstvo godinama je govorila potpuno otvoreno.

Nakon što je prošla kroz tri vantelesne oplodnje, Goca je odlučila da stavi tačku na tu životnu borbu i prihvati da se neke stvari ne mogu promeniti.

- Kad se odlučite da više ne možete obavite iskren razgovor sa svojim partnerom da li ste i dalje par ili niste i onaj drugi ima pravo da kaže, vidi, ja želim ovo po svaku cenu i da vi kažete, teško je, ali da mu kažete upravu si, doviđenja. To je mnogo teško, zvuči lako kad ja to ovako kažem, ali nije lako doneti tu odluku i nije lako obaviti taj razgovor - istakla je Goca i osvrnula se na činjenicu da postoji šansa da se Raša predomisli i poželi da se ostvari kao biološki otac, jer je njenoj ćerki Leni već očinska figura.

– Naravno, to zadovolji tvoju iskrenu potrebu za nekim emotivno, ali ti uvek ostane strah, pa šta ako se predomisli. Nemam strah, ali on uvek ima pravo da se predomisli, ne bih se nikada ljutila da se predomisli, zato što, to je jedini problem u razlici u godinama, ništa drugo.

Goca Tržan otkrila je da su nakon neuspelih VTO razmišljali i o surogat majčinstvu:

- Ne znam da li bih, razmišljali smo i o tome. Žena koja je to spremna da uradi za nekog drugog veoma je plemenita, koliko god da to košta nema para koje to mogu da plate. Za mnoge parove i mnoge žene ne postoji druga opcija osim usvajanja.

(Grand)

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