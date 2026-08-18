ŠAKIRA POMAŽE RODNOJ ZEMLJI: Gradi škole u Kolumbiji nakon razornog zemljotresa

Šakira obećala je da će pomoći u izgradnji najmanje 10 novih škola u teško pogođenom regionu Čoko, nakon što je prošle nedelje zemljotres usmrtio stotine ljudi i oštetio hiljade objekata.

Šakira je obećanje dala tokom nenajavljene posete Kibdu, glavnom gradu Čokoa, gde je obišla oštećene škole i razgovarala sa učenicima, preneo je ABC.

Ona je istakla da je posebno brine da škole ne ostanu neobnovljene nakon završetka vanredne situacije.

U poseti joj se pridružio sin milijardera i filantropa Vorena Bafeta, Hauard, čija će fondacija sarađivati sa Šakirinom fondacijom "Fundacion Pies Descalzos".

Organizacije Global Citizen i Live Nation najavile su da će za ovu inicijativu donirati po 500.000 dolara.

Zemljotres magnitude 7,4 stepena pogodio je 10. avgusta veliki deo zapadne Kolumbije.

Prema podacima vlasti, poginulo je najmanje 287 ljudi, uništeno više od 26.000 objekata, dok se 194 osobe vode kao nestale.

U Čoku je uništeno najmanje 3.100 kuća, a oštećeno je više od 265 obrazovnih objekata.

Šakirina fondacija u Čoku deluje već 22 godine i vodi dve škole. Pevačica je rekla da želi da pomogne i u obnovi lokalnog tehnološkog univerziteta.

Čoko je jedan od najsiromašnijih regiona Kolumbije, sa oko 600.000 stanovnika. Saobraćaj i komunikacija su otežani su zbog malog broja puteva, dok su brojna naselja povezana uglavnom rekama i neasfaltiranim putevima.

(Tanjug)

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