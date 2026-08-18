ON JE BIO UZ NJU DO SAMOG KRAJA: Zbog njega je promenila pogled na ljubav - ovo je 8 godina mlađi suprug Vedrane Rudan

Hrvatska spisateljica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti.

Uz nju su, pored dece, sve vreme bili i njen suprug, osam godina mlađi advokat LJubiša Drageljević, sa kojim je poslednjih godina živela u Rijeci.

Vedrana je često potpuno otvoreno i bez ustezanja govorila o privatnom životu. Upravo zbog toga mnogi su znali da se udavala dva puta, kao i da je u prvom braku trpela zlostavljanje. O svojim odnosima nije govorila uvijeno, već je otvoreno pričala i o tome kako je izgledao njen prvi brak i šta se dogodilo kada je upoznala drugog muškarca.

Prvi brak trajao je 14 godina

Kako je sama Vedrana isticala, u prvom braku bila je 14 godina. U tom periodu dobili su dvoje dece, ćerku Asju i sina Slavena. Iako je, kako je govorila, između njih postojala velika ljubav, njihov odnos se vremenom završio.

Još dok je bila u braku, Vedrana je upoznala drugog muškarca sa kojim je započela aferu. Reč je bila o mlađem advokatu LJubiši Drageljeviću, sa kojim je kasnije započela zajednički život.

Vedrana je bez dlake na jeziku pričala da u prvom braku nikada nije bila srećna, ali je isticala i da je uz drugog partnera mnogo naučila. NJihov odnos opisivala je kao važan deo svog života i kao vezu koja ju je promenila.

Vedranin drugi suprug

Vedranin drugi suprug bio je osam godina mlađi advokat LJubiša Drageljević, sa kojim je živela u Rijeci. O njihovom odnosu govorila je sa mnogo topline, a posebno je isticala koliko je uz njega promenila pogled na ljubav i odnose među ljudima.

- LJubiša me je naučio toleranciji. Promenio me nabolje - govorila je Vedrana.

Govoreći o porodici, nije krila koliko je ponosna na svoju decu. Za sina Slavena rekla je da je pročitao hiljade knjiga, dok je ćerka Asja govorila četiri jezika.

- Moja deca su mnogo obrazovanija od mene. Slaven je pročitao hiljade knjiga, a Asja govori četiri jezika, ali ja sam im loš đak. Nemam više vremena za učenje. Međutim, deca su mi svojim rođenjem pokazala da postoji bezuslovna ljubav - dodala je Vedrana.

NJena ljubavna priča tako je dobila potpuno drugačiji nastavak nakon prvog braka, a LJubiša je ostao uz nju i tokom poslednjih godina njenog života.

(Lepa i srećna)

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