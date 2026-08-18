KRALJICA RANIJA OBJAVILA FOTOGRAFIJU SA TEK ROĐENIM UNUKAMA: Ova imena su dobile bliznakinje, jedno ime popularno i u Srbiji (FOTO)

Jordanska kraljica Ranija je ove nedelje postala baka, i to bliznakinjama.

NJena ćerka, princeza Iman, je postala mama po drugi put, odnosno treći, rođenjem bliznakinja.

Prethodnog meseca, Ranija je objavila da njena ćerka Iman ponovo čeka dete.

- Klub unučadi raste i ne možemo biti srećniji zbog Iman, Džamila i Amine, koja uskoro postaje starija sestra! – napisala je kraljica uz fotografiju na kojoj Džamil drži Aminu dok ona dodiruje trudnički stomak svoje majke.

U tom trenutku nije bilo otkriveno da Iman nosi bliznakinje već je to iznenađenje je obelodanjeno u saopštenju Kraljevskog hašemitskog dvora o rođenju.

Kraljica Ranija je sada na svom zvaničnom Instagram profilu podelila fotografiju sa suprugom, kraljem Abdulahom II, i tom prilikom otkrila koja imena su dobile devojčice.

- Zdrave, srećne i konačno tu. Dugo smo čekali da vas upoznamo, Talija i Ranija. Čestitke Iman, Džamilu i dragoj starijoj sestri Amini! - napisala je Ranija u opisu fotografije na kojoj ona i njen suprug drže unuke.

Jordanska kraljica Ranija se još pre nego što je postala baka radovala toj ulozi. Majka četvoro dece govorila je o tome tokom gostovanja u emisiji "Good Morning America" 2022. godine.

- Uvek sam govorila da mi je omiljena titula "mama", ali mislim da će se to brzo promeniti. Cilj mi je da budem zabavna baka. Na arapskom postoji izreka da nam niko nije draži od dece, osim unučadi. Zato sam zaista uzbuđena što će se u mom životu uskoro pojaviti bebe - rekla je ona tada.

Od tada je Ranija postala baka četiri puta.

