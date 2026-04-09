"IZBEGLA SAM UDARAC NA STRANI GDE SU BILA DECA": Slavna glumica se oglasila posle saobraćajke - "Išao je na nas punom brzinom"

Glumica Tori Speling oglasila se prvi put nakon saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovala sa četvoro svoje dece. Zvezda serije Beverli Hils i njena deca hospitalizovani su nakon sudara koji se dogodio nekoliko dana pre Uskrsa.

Speling, koja sa bivšim suprugom Dinom Makdermotom ima sinove Lijama (19), Fina (13) i Boa (9), kao i ćerke Stelu (17) i Heti (14), podelila je detalje u videu na Instagramu.

"Samo sam htela svima da se javim. Trebalo mi je neko vreme da ovo objavim jer, kao što većina vas zna, četvoro moje dece, troje njihovih prijatelja i ja doživeli smo saobraćajnu nesreću nekoliko dana pre Uskrsa u Temekuli", rekla je. "Dobro smo, ali bilo je stvarno teško. Toliko smo zahvalni i srećni jer je moglo biti puno gore."

Glumica je dodala da je drugi vozač navodno vozio prebrzo, opisujući njegovu brzinu kao "ludo, ludo brzu".

"Zaista sam zahvalna što su u deliću sekunde anđeli čuvari tog dana definitivno bili sa nama", ispričala je 52-godišnja Speling.

"Pogledala sam desno i videla ga kako dolazi punom brzinom, pravo u bočnu stranu našeg automobila. Naglo sam skrenula ulevo koliko god sam mogla, najbrže što sam mogla, kako bih izbegla jači udarac na strani gde su bila deca. Izbacio nas je iz trake."

Svoj emotivni video zaključila je zahvalnošću hitnim službama koje su pomogle njoj, njenoj deci i njihovim prijateljima na mestu nesreće. "Zahvalna sam svima koji su se javili, proveravali kako smo i nudili pomoć da ovo prebrodimo, kao i na svim lepim željama koje su nam poslali", dodala je. Kancelarija šerifa okruga Riversajd prethodno je za Pipl (People) potvrdila da su policajci 2. aprila izašli na mesto nesreće u Temekuli u Kaliforniji, gde su zatekli dva oštećena vozila. Prema pisanju TMZ-a, učesnici su pregledani na licu mesta, niko nije uhapšen, a istraga je još u toku.

