KIM KARDAŠIJAN OBRUKALA SE PRED PRAZNIKE! Kalendar od 200 evra razočarao kupce – unutra gumice i šnale (VIDEO)

Brend Skims suočen je sa žestokim kritikama zbog skupog prazničnog pakovanja, koje je mnoge kupce razočaralo običnim jeftinim proizvodima umesto očekivanog luksuza.

Brend Skims našao se na udaru žestokih kritika zbog prazničnog pakovanja koje u Sjedinjenim Američkim Državama košta 148 dolara, dok mu je na evropskoj verziji sajta cena čak 188 evra. Kupci su očekivali luksuzne proizvode, a dočekalo ih je neprijatno iznenađenje u vidu običnih sitnica za kosu i privezaka, zbog čega je kompanija morala hitno da reaguje i ponudi refundaciju.

Nakon što su društvene mreže preplavili ogorčeni komentari, brend čija je osnivačica Kim Kardašijan odlučio je da pokuša da ugasi požar. Korisnici su ovaj advent kalendar odmah proglasili "prevarom" i "najgorim advent kalendarom ikada".

Zvanični portparol brenda potvrdio je 8. novembra da je kompanija svesna negativnih reakcija i otvoreno priznao da "nekima kalendar nije ispunio očekivanja".

Kupcima ponudili povraćaj novca

Iz kompanije su naglasili da su stupili u kontakt sa svima koji su poručili ovaj paket kako bi im dali mogućnost izbora.

"Lično smo kontaktirali svakog kupca koji je kupio kalendar i ponudili mu izbor između punog povraćaja novca ili kredita koji može da iskoristi za kupovinu drugih Skimsovih proizvoda", navodi se u zvaničnom saopštenju.

Predstavnici brenda su takođe dodali: "Želimo da svaki kupac bude istinski zadovoljan onim što dobije od Skimsa. Njihovo mišljenje nam je važno i direktno će uticati na način na koji ćemo pristupati budućim lansiranjima proizvoda."

Šta se nalazi u kalendaru?

Na sajtu je artikal opisan kao kalendar sa modnim dodacima koji donosi 12 iznenađenja. Kada su kutije otvorene, unutra su se nalazili privesci za ključeve, razne gumice za kosu, kopče, ukosnice i malo džepno ogledalo. Ipak, Skims je uspeo da rasproda celokupan tiraž, pa se trenutno može samo na listu čekanja.

Uprkos rasprodatim zalihama, nezadovoljstvo je eksplodiralo na internetu. Snimci otvaranja ređali su milionske preglede, a samo jedan objavljen 5. novembra prikupio je preko 63 miliona pregleda.

"Nadam se da je ovo šala"

Svoje razočaranje javno je podelila influenserka Kajla Rajan, koja tokom snimanja nije krila nevericu.

"Nadam se da je ovo neka šala i da se u poslednjem prozorčiću nalazi poklon-kupon od 150 dolara kako bih dobila sav svoj novac nazad", poručila je ona dok je pokazivala šta je izvukla.

Jedna korisnica Tredsa duhovito je prokomentarisala situaciju: "Ne mogu da verujem da već mesecima na dnu torbe nosim Skimsov advent kalendar. Kakvo iznenađenje."

Mnogi smatraju da je odnos cene i kvaliteta potpuno nerealan.

"Upravo sam gledala devojku na TikToku kako otvara Skimsov advent kalendar i stvarno sam uvređena. 148 dolara za to?! Ne mogu da verujem da je Kim stavila nekoliko gumica za kosu, kopči i privezaka u kutiju, zalepila na nju natpis SKIMS i očekivala da će se ljudi praviti da je to luksuz. Ta kutija ne vredi ni 20 dolara. Budimo ozbiljni", napisala je jedna devojka, dok se druga nadovezala na činjenicu da brend poznat po vešu i garderobi nije ubacio ništa opipljivo: "Da SKIMS, koji je brend ODEĆE, u svoj božićni advent kalendar ne stavi nijedan komad odeće, stvarno je suludo i smešno. 150 dolara za ukosnice, gumice za kosu i božićne ukrase. Vau."

Šale su se nizale bez prestanka, pa je neko dobacio da kalendar "izgleda kao ono što bih pronašla na podu kad bih odmakla uzglavlje kreveta od zida", dok je drugi korisnik dodao: "Uf. Moja mačka je videla Skimsov advent kalendar i sad ne prestaje da priča o njemu."

Ip0ak, pojedini komentatori smatraju da su kupci sami krivi jer je spisak stvari bio istaknut prilikom kupovine.

"Ako je sadržaj bio unapred naveden, a vi ste ignorisali opis, potrošili 148 dolara i onda se ponašali kao da ste potpuno zatečeni onim što ste dobili, deo odgovornosti snosite i VI", stav je onih koji brane potez kompanije. Sa druge strane, pojavile su se tvrdnje da je detaljan spisak dodat tek nakon što je krenuo talas osuda, što nije zvanično potvrđeno.

(Blic Žena)

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