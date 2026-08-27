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NORVEŠKI KRALJ U SVE TEŽEM STANJU: Oglasila se Palata

Zdravstveno stanje norveškog kralja Haralda pogoršalo se i sada je veoma ozbiljno, saopštila je danas Kraljevska kuća, dok su prestolonaslednik Hokon i kraljica Sonja otkazali sve obaveze kako bi bili uz kralja.

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Foto: Profimedia/ Heiko Junge
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Prestolonaslednik, kraljica Sonja, princeza Astrid i princ Svere Magnus stigli su u Nacionalnu bolnicu u Oslu jutros u 9.15, preneo je portal "TV2".

Kralj Harald je u bolnici od 17. avgusta, kada je primljen zbog nakupljanja tečnosti u organizmu izazvanog lečenjem kortizonom zbog bolesti krvi.

NJegovo zdravstveno stanje pogoršalo se tokom vikenda zbog bakterijske infekcije krvi, od koje je lečen antibioticima.

Palata je 24. avgusta saopštila da nije bilo značajnih promena u njegovom zdravstvenom stanju, da bi danas objavila da se stanje pogoršalo i da je veoma ozbiljno.

Kralja su poslednjih dana u bolnici posećivali članovi porodice, uključujući kraljicu Sonju, prestolonaslednika Hokona, princezu Martu Luiz, princezu Astrid i nekoliko unučadi.

Hokon je prestolonaslednik regent dok je kralj na bolovanju i hospitalizovan.

(Tanjug)

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