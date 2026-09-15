Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"ISTI OTAC": Sin Kilijana Marfija stao pred kamere, a snimak postao viralan - od oca nije nasledio samo izgled, već i manire (VIDEO)

Naslednik Kilijana Marfija uzburkao mreže zbog izgleda i ponašanja na crvenom tepihu.

1789461023_Foto-Profimedia-Kilijan-Marfi.jpg
Foto: Fred Duval/SOPA Images/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen/ X - DonBogotano
Oglas

Kilijan Marfi, dobitnik Oskara za glavnu mušku ulogu u filmu "Openhajmer", našao se u centru pažnje zbog sina, Arana Marfija koji je "slika i prilika slavnog oca".

Aran Marfi je mlađi sin čuvenog "Piki Blajndera" koji je od slavnog oca pokupio ne samo izgled, već i ponašanje i želju da izbegne intervju svaki put kada je to moguće.

Javnost je prvi put mogla da ga vidi na velikom platnu u filmu "Hamnet", a sada je Aran jedna od zvezdi serije "Youth".

Kada je bila promocija serije, Marfi mlađi se pojavio na crvenom tepihu gde je odgovarao na pitanja novinara, a brojni fanovi na mrežama su primetili da je "isti otac", kao i da je pokupio i njegove manire.

Pogledajte snimak koji je za kratko vreme pregledan više od milion puta.

"Potpuno je usvojio očeve manire, čak im je i gestikulacija ista", samo je jedan od komentara.

Pogledajte snimak:

 

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas