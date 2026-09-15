"ISTI OTAC": Sin Kilijana Marfija stao pred kamere, a snimak postao viralan - od oca nije nasledio samo izgled, već i manire (VIDEO)

Naslednik Kilijana Marfija uzburkao mreže zbog izgleda i ponašanja na crvenom tepihu.

Kilijan Marfi, dobitnik Oskara za glavnu mušku ulogu u filmu "Openhajmer", našao se u centru pažnje zbog sina, Arana Marfija koji je "slika i prilika slavnog oca".

Aran Marfi je mlađi sin čuvenog "Piki Blajndera" koji je od slavnog oca pokupio ne samo izgled, već i ponašanje i želju da izbegne intervju svaki put kada je to moguće.

Javnost je prvi put mogla da ga vidi na velikom platnu u filmu "Hamnet", a sada je Aran jedna od zvezdi serije "Youth".

Kada je bila promocija serije, Marfi mlađi se pojavio na crvenom tepihu gde je odgovarao na pitanja novinara, a brojni fanovi na mrežama su primetili da je "isti otac", kao i da je pokupio i njegove manire.

Pogledajte snimak koji je za kratko vreme pregledan više od milion puta.

Si en algún momento de la vida ha dudado de la genética lo invito a que vea esto detenidamente y trate de adivinar de quién es hijo, no es nada difícil. https://t.co/LJi9MyBI28 — DonBogotano 🐺 (@DonBogotano) September 13, 2026

"Potpuno je usvojio očeve manire, čak im je i gestikulacija ista", samo je jedan od komentara.

Pogledajte snimak:

eu descobri agora que o rei dos memes cillian murphy tem um filho que também virou ator e ele é a cópia fiel do pai só que mais jovem https://t.co/J9DX0q3Ak9 — mauro henri (@xtinohenri) September 13, 2026

(Mondo)

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