EMI NAGRADE 2026.: Zendaja iznenadila sve svojom novom frizurom, Selena Gomez nikad vitkija, Nikol Kidman i dalje kraljica crvenog tepiha

Evo šta su zvezde obukle na dodeli Emi nagrada 2026. sinoć u Los Anđelesu

Tridesetogodišnja Zendaja potvrdila je da su metalik tonovi apsolutni trend večeri; privukla je sve poglede smelom srebrnom haljinom sa dubokim izrezom, uz koju je nosila kratku „piksi” frizuru.

Iako je na crvenom tepihu pozirala sama, kasnije joj se u sali pridružio suprug Tom Holand (30), a srećni mladenci su ponosno pokazivali svoje burme.

Selena Gomez (34) je na svečanost donela dašak klasičnog holivudskog glamura u veličanstvenoj zlatnoj haljini brenda Luj Viton, koja je podsećala na ogledalo, i uz dijamantski nakit kuće Tifani. Crvenim tepihom je prošetala sama, budući da je njen suprug Beni Blanko, po svemu sudeći, propustio ovaj događaj sa mnoštvom zvezda.

NJena serija *Only Murders in the Building* bila je nominovana za nagradu za najbolju humorističku seriju, ali je izgubila od serije *Widow's Bay*.

Mariška Hargitaji (62), koja je vodila ceremoniju, privukla je sve poglede pojavivši se u spektakularnoj crvenoj Monse haljini koja otkriva ramena i ima svetlucavi odsjaj. Zvezda serije *Law & Order: SVU* razmenjivala je nežnosti sa suprugom Piterom Hermanom na crvenom tepihu.

Paru su se pridružili sin Endru (14), ćerka Amaja (15) i najstariji sin Ogast (20).

Nikol Kidman (59) je odisala bezvremenskom elegancijom u beloj Šanel haljini sa ukrasom od mekog perja preko grudi.

El Faning je izgledala veličanstveno u akvamarin haljini modne kuće Ralf Loren. Pridružila joj se sestra Dakota Faning, koja se odlučila za jednobojnu haljinu.

Florens Pju je na događaj donela zavodljivu energiju u upečatljivoj ljubičastoj haljini brenda Vivijen Vestvud koja otkriva ramena.

Kristen Bel je izgledala anđeoski u eteričnoj beloj svilenoj haljini Alberte Fereti, koja je imala ogrtač preko jednog ramena.

Kler Dejns je na crveni tepih donela notu visoke mode u jedinstvenoj metalik haljini sa dramatičnim, preuveličanim rukavom na jednom ramenu. Pratio ju je suprug Hju Densi.

Sara Mišel Gelar je blistala u haljini jarko ružičaste boje i ponovo se srela sa kolegom iz serije Bafi, ubica vampira, Dejvidom Boreanazom.

Keri Rasel je izgledala veoma atraktivno u kožnoj haljini sa otvorenim leđima i vezivanjem oko vrata. Pridružio joj se partner Metju Ris, koji je ispisao istoriju osvojivši dve glavne Emi nagrade u jednoj večeri.

Osvojio je nagradu za najboljeg glavnog glumca u mini-seriji, antologijskoj seriji ili filmu za ulogu u ostvarenju *The Beast in Me*, kao i nagradu za najboljeg glavnog glumca u humorističkoj seriji za *Widow's Bay*.

(Stil)

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