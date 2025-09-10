NAJPOŽELJNIJII ENGLEZ SE ZALJUBO U NJU NA PRVI POGLED: Raskinula je veridbu zbog njega, a onda mu napravila PAKAO od života! (FOTO)

Rastali su se nakon 22 godine braka.

Glumac Kolin Firt mnogima je najpoznatiji po ulozi gospodina Darsija iz serije 'Ponos i predrasude', ali i kao idealnog čoveka za Brdžit Džouns. Firt se pre šest godina rastao od Livije Giudžioli, ali o njihovoj turbulentnoj ljubavi govori se i danas.

'Upoznali smo se u Kataheni. To je neverovatno lep grad, pun neverovatno lijepih ljudi. Stajala je tamo sasvim sama... Čim sam je ugledao, to je bio trenutni srčani udar. Video sam je i shvatio da je to to', rekao je Kolin jednom gostujući kod Elen De Dženeres.

Upoznali su se 1995., nakon što je Kolin prekinuo šestogodišnju vezu s glumicom Meg Tajli sa kojom je 1990. dobio sina Vilijama. U tom trenutku Kolin Firt imao je 35, a Livia 25 godina. Tek je počinjala svoju filmsku karijeru i radila je kao asistentkinja produkcije.

Livija je tvrdila da nikada nije čula ni videla Kolina Firta i da ne zna koliko je on sjajan glumac. Ali kad joj je prišao visok, sramežljiv muškarac, odmah je osetila privlačnost. Ipak, Livija je u to vreme bila verena i pripremala je veliko venčanje u Rimu. Sve je ostavila zbog Kolina za kojeg se udala 1997. godine, piše Stil.

Čim su se upoznali, Kolin je počeo da uči italijanski. U svim intervjuima koje je davao govorio je o svojoj supruzi i o tome koliko je imao sreće što ju je upoznao. Par je 2002. godine dobio prvog sina Luku, a tri godine kasnije rodio se Mateo. Kako bi iskazao ljubav prema supruzi, glumac je dobio dvojno državljanstvo.

Livija je bila toliko samouverena da nikada nije dolazila na filmske setove. Imala je poverenja u Kolina da je neće prevariti s prvom zgodnom koleginicom koja ga ugleda.

'Koliko god da je moja partnerka na setu bila blistavo lepa ili kako god da me je gledala – ne može se uporediti s mojom suprugom. Livija je za mene najlepša žena na svetu', rekao je Kolin, a onda se sve raspalo.

Italijanski magazin objavio je da je u porodici Firt došlo do razdora. Naime, porodica je zatražila zaštitu policije jer ih maltretira izvesni Marko Brancaćija. Čini se da je dotični Kolinu godinu dana slao poruke, pisma i pozive kompromitirajućeg sadržaja.

Par se ubrzo u medijima oglasio kako im je teška situacija i da ih progoni muškarac od kojeg ne mogu da poegnu. A onda se pokazalo da je Livija dobro poznavala progonitelja. Ispostavilo se da su ona i Kolin 2014. imali mali prekid, kada je započela aferu s Markom.

Za to su vreme i Livija i Kolin su zajedno izlazili, držali se za ruke i pojavljivali na događajima, što je svima bilo čudno s obzirom na to da su hteli da se rastave. Kasnije se pokazalo da Kolin 2014. godine nije želeo da se razvede od Livije, već da je tu informaciju izmislio kako bi opravdao njenu aferu s Markom.

A onda je Livija priznala da ga je prevarila s Markom koji je njenom suprugu poslao mejl sa slikama i podacima o preljubi koja je trajala punih godinu dana. U medije je stigla i informacija kako se Marko bunio što mu je policija oduzela laptop, jer nije imao nameru da uhodi Kolina Firta, samo ga je povredilo što ga je Livija ostavila nakon godinu dana veze, pa je Kolinu poslao par mejlova i slika.

Prema Marku, on i Livija se poznaju od detinjstva. Prvi susret s Livijom bio je u njenoj i Kolinovoj kući u Italiji.

'Stalno je putovala zbog posla i to je bila savršena maska ​​za našu vezu. Rekla bi Kolinu da ide na poslovni put i došla bi da me vidi. Bili smo zajedno u NJujorku, na Islandu, u Rio de Ženeiru.. Ona kaže avantura, a ja kažem da smo bili jako zaljubljeni', rekao je Marko novinarima.

Colin Firth enjoys a coffee date with new love interest Maggie Cohn https://t.co/imYGtfwCoC — Donna Petrich (@donnahot4Gaz) November 1, 2024

'U tih 11 meseci koliko smo bili zajedno, u telefonu imam veliki broj zajedničkih fotografija, njenih poruka, ispovesti, videa.'

Nakon samo 6 meseci strasti su se stišale, a priča o preljubi je zaboravljena. Kolin i Livija nastavili su da žive zajedno, da odgajaju decu i da rade. Kolin više nije davao intervjue i nije spominjao svoju suprugu, a onda su se konačno razveli 2019. godine.

Danas su Kolin Firt i njegova bivša supruga Livija u izuzetno bliskom i prijateljskom odnosu. Iako su se 2019. razveli nakon 22 godine braka, održavaju porodicu i blisku saradnju — i ne samo to, Livija sada ima novog partnera, aktivistu Kaluma Grievea, dok Kolin ima vezu sa scenaristkinjom Megi Koh.

Livija je u nedavnom intervjuu izjavila:

“Kolin i ja imamo divan odnos. Jako smo radili na njemu i na tome da porodica ostane povezana. Imam partnera, on ima partnera i svi smo zajedno sve vreme. To je proširena, luda porodica.”

Takođe je napomenula da Kolin i njen sadašnji partner Kalum čak dele zajednička interesovanja — obojica su veliki navijači fudbalskog kluba Arsenal.

Livia časopisu Hello! je opisala njihov odnos kao “veoma, veoma blisko prijateljstvo,” pa čak i kao “zdravo.”