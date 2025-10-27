Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SVI ZANEMELI - OSVETNIČKA HALJINA NA PRAGU 7. DECENIJE Nikol Kidman posle razvoda otvorila reviju "Voga" i oduševila izgledom (FOTO)

ČINI se da Nikol Kidman (58) nije skoro imala ovoliko samopouzdanja. Ona je na modnu pistu zakoračila u fantastičnoj crnoj satenskoj haljini po meri, sa potpisom kuće Šanel, kojom je, kako mnogi tvrde, poslala poruku bivšem suprugu Kitu Urbanu (58).

1761555992_profimedia-1048481014.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Nikol Kidman je tokom vikenda otvorila reviju koju je organizovao Vog - "Vogue World: Hollywood", zračeći samopozdanjem nakon razvoda od Kita Urbana. 

Glumica (58) pojavila se na sceni glamurozna kao i uvek, proslavljajući reviju časopisa Vog u studiju Paramounta u Los Anđelesu. Kidman, koja je zvezda na naslovnoj strani čuvenog časopisa za oktobar, započela je događaj uz pesmu Rite Hejvort. 

Na otvaranju revije, Kidman je nosila crnu, drapiranu satensku korset haljinu koju potpisuje Šanel, a ukrašenu crnim satenskim kamelijama. Detalj je poslužio kao suptilna aluzija na crnu haljinu koju je nosila i sama Rita Hejvort, stvorivši modni trenutak za istoriju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue (@voguemagazine)

NJen glamur je takođe bio aluzija na stari Holivud uz smeli crveni karmi, tamnu senku i plave krupne lokne sa  razdeljkom sa strane.

Ovakav trenutak Nikol Kimdan na modnoj pisti dolazi usred njenog razdvajanja od Kita Urbana nakon 19 godina braka. Dobitnica Oskara je podnela zahtev za razvod u Nešvilu 30. septembra, navodeći kao razlog nepomirljive razlike.

U nedavnom intervjuu za Harpers Bazar objavljenom Kidman je otvoreno govorila o tome da joj deca daju svrhu životu. 

- Moja deca mi daju svrhu da budem njihov zaštitnik i njihov vodič, obećavajući im da sam ovde i da, šta god da se desi, uvek postoji bezbedno mesto za odrastanje.

BONUS VIDEO


 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas