SVI ZANEMELI - OSVETNIČKA HALJINA NA PRAGU 7. DECENIJE Nikol Kidman posle razvoda otvorila reviju "Voga" i oduševila izgledom (FOTO)

ČINI se da Nikol Kidman (58) nije skoro imala ovoliko samopouzdanja. Ona je na modnu pistu zakoračila u fantastičnoj crnoj satenskoj haljini po meri, sa potpisom kuće Šanel, kojom je, kako mnogi tvrde, poslala poruku bivšem suprugu Kitu Urbanu (58).

Nikol Kidman je tokom vikenda otvorila reviju koju je organizovao Vog - "Vogue World: Hollywood", zračeći samopozdanjem nakon razvoda od Kita Urbana.

Glumica (58) pojavila se na sceni glamurozna kao i uvek, proslavljajući reviju časopisa Vog u studiju Paramounta u Los Anđelesu. Kidman, koja je zvezda na naslovnoj strani čuvenog časopisa za oktobar, započela je događaj uz pesmu Rite Hejvort.

Na otvaranju revije, Kidman je nosila crnu, drapiranu satensku korset haljinu koju potpisuje Šanel, a ukrašenu crnim satenskim kamelijama. Detalj je poslužio kao suptilna aluzija na crnu haljinu koju je nosila i sama Rita Hejvort, stvorivši modni trenutak za istoriju.

NJen glamur je takođe bio aluzija na stari Holivud uz smeli crveni karmi, tamnu senku i plave krupne lokne sa razdeljkom sa strane.

Ovakav trenutak Nikol Kimdan na modnoj pisti dolazi usred njenog razdvajanja od Kita Urbana nakon 19 godina braka. Dobitnica Oskara je podnela zahtev za razvod u Nešvilu 30. septembra, navodeći kao razlog nepomirljive razlike.

U nedavnom intervjuu za Harpers Bazar objavljenom Kidman je otvoreno govorila o tome da joj deca daju svrhu životu.

- Moja deca mi daju svrhu da budem njihov zaštitnik i njihov vodič, obećavajući im da sam ovde i da, šta god da se desi, uvek postoji bezbedno mesto za odrastanje.

