Preminuo muzičar Saša Katančić (49): Bio je klavijatursta Harisa Džinovića 12 godina, a nedavno doživeo je veliku tragediju

Saša Katančić je karijeru gradio godinama nastupajući po klubovima, veseljima i dijaspori, gde je važio za pevača sa ogromnim repertoarom i prepoznatljivom energijom.

Foto: Printscreen/ YouTube - Pesmom Za Dusu TV GRAND
Pevač Saša Katančić umro je, a ova vest potresla je sve one koji su ga poznavali. Prema prvim informacijama, uzrok smrti bio je iznenadni srčani udar.

Bio je i učesnik rijalitija "Farma" 2013. godine - na imanju u Lisoviću pokazao je da je vredan, radan i, za razliku od mnogih, vrlo staložen i miran tip. Izbegavao je konflikte i trudio se da pesmom podigne atmosferu među farmerima.

Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao skromnog čoveka koji je najviše voleo muziku i porodicu, a van scene je živeo povučeno.

Posebno se pamti i komentar Harisa Džinovića, koji je svojevremeno istakao da je Saša bio njegov klavijaturista dugi niz godina, naglašavajući njegov talenat i profesionalnost.

- Znam ja kako peva on, bio je moj klavijaturista 12 godina - rekao je Haris jednom prilikom.

Tokom života, Saša se suočio i sa ličnom tragedijom kada se oprostio od kumova koji su stradali u teškoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu.

Doživeo veliku tragediju

Podsetimo, pokojni pevač nedavno se suočio sa tragedijom kada su mu nastradali kumovi u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu. 

Pevač Saša Katančić se tada oprostio od kumova potresnim rečima koji su 26. oktobra tragično nastradali u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu kada je vozač "audija" prošao na crveno i usmrtio tročlanu porodicu.

Saša Katančić je na svom Instagramu podelio porodičnu fotografiju na kojoj on i supruga poziraju sa kumovima koji su u jezivoj nesreći izgubili živote.

"Kumovi... Zauvek u našim srcima", poručio je kratko. 

(Kurir)

