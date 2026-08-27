10 NAJPOPULARNIJIH ŽENSKIH IMENA U EVROPI ZA 2026. GODINU: Jedno ubedljivo vodi

Nekada su to bile Marija, Katarina, Ana, Sofija, Teodora... I danas se upisuju u matične knjige rođenih, ali – daleko ređe nego ranije, iako su internacionalna i prepoznatljiva širom sveta, uz blage regionalne razlike zbog tradicije i jezika.

No, u poslednje vreme sve su glasnije neke nove, zapravo stare varijante, a među deset najpopularnijih ženskih imena koja Evropljani daju devojčicama u 2026. godini našla su se i neka neočekivana...

Listu deset najpopularnijih imena koja Evropljani daju devojčicama u 2026. godini predvodi – Kamila. Ubedljivi lider. Da li je na to uticala supruga kralja Čarlsa, Dajanina večita suparnica? Ne bi se reklo, iako je u medijima prisutnija nego ikad.

Kamila: Aristokratija i nežnost

Jednostavno, ime je nežno, elegantno i poseduje nešto aristokratsko. Istovremeno evocira francusku gracioznost i englesku uravnoteženost. Latinskog je porekla i znači "ona koja je plemenita" ili "časna". Žena koja ga nosi poseduje prefinjenost i čvrstinu; svesna je svojih pozicija, ali se time ne hvali.

Luiza: Buduća pobednica

Ovo ime dolazi od starogermanske muške alternative Ludvig i francuske Luj, a u suštini znači "briljantna", "slavna ratnica", "slavni borac". Onomastika, nauka koja se bavi proučavanjem imena i njihovog nastanka, kaže da odiše francuskim šikom i nemačkom čvrstinom.

Luiza, nežna dama čelične volje, neće sedeti u senci, već će, na suptilan način, činiti sve kako bi bila primećena. Osobe sa ovim imenom važe za hrabre, snažne i uporne. Poseduju izražen osećaj za pravdu i brigu za druge.

Paulina: Kao adaggio, lagano i umiljato

Paulina se dopada onima koji cene italijansku melodiju, klasičnu ženstvenost i nežnost. Ima lagan, muzikalan zvuk, i potpuno odgovara gracioznoj, kreativnoj ženi. Koreni su u latinskoj reči "paulus", što znači "mala", "skromna" ili "smirena", i predstavlja nežnu varijantu muškog imena Pavle. Vrlo je popularno i u istočnom delu Evrope, posebno u Rusiji.

Karolina: Kraljevska prošlost

Ime kao stvoreno za malu princezu. Zvuči veličanstveno i graciozno, a opet toplo. Nosile su ga mnoge kraljice i druge dame plave krvi (Karolina od Monaka, na primer), dok danas uživa ponovni porast popularnosti jer nosi dublji, plemenitiji prizvuk. Potiče od latinskog "carolus", što bi se prevelo kao "čovek" ili "suprug", u kasnijim verzijama i "kralj", dok u ženskoj varijanti predstavlja hrabru, slobodnu ličnost.

Anđela: Uzvišeno biće

Anđela je već decenijama jedno od najpopularnijih imena u svim krajevima sveta. Koreni su u staroj Grčkoj, a predstavlja anđela, Božjeg glasnika, čisto i uzvišeno biće. Žene koje ga nose važe za blage i dobre, zaštitnički su nastrojene, veoma su društvene i često atraktivne. Popularne su i varijante Anđelina, Anđelka, Anđelika... Značenje je svakako isto.

Regina: Kraljevsko držanje

Još jedna kraljica, i to u doslovnom prevodu sa latinskog. Zvuči veličanstveno i dostojanstveno, a opet nežno i ženstveno. Devojčica kojoj su roditelji dali ovo ime poseduje veliku unutrašnju snagu, suptilnost, ponosno držanje i sposobnost da se nosi sa teškoćama.

Žana: Francuski klasik

Žana je evropski klasik sa francuskim šarmom i notom unutrašnje slobode. Tako se zvala i legendarna Jovanka Orleanka, koja je promenila tok istorije. Ekvivalent je Jovanu ili Ivanu, a nastalo je od francuske varijante imena Žan. Ove godine se vraća u modu - lepa, nežna, pravedna, odana i prepoznatljiva širom sveta.

Laura: Ovenčana lovorom

Ona zrači italijanskom strašću i nežnošću, a naješće se povezuje sa Petrarkinim lirskim ciklusom i devojkom u koju je bio smrtno zaljubljen. Sećate se onih romantičnih soneta iz "Kanconijera"? Latinskog je porekla i potiče od reči "laurus", lovor. U prenesenom značenju ovo ime znači "ovenčana lovorom", "pobednica" ili "slavna".

Marta: Šarmantna i samouverena

Jednostavno - "gospodarica", "gospođa", "dama". Poreklo vodi iz aramejskog, odnosno sirijskog jezika (reč "mara"), a ovo staro hrišćansko ime pominje se i u Bibliji. Žene koje ga nose važe za vredne i sposobne, često pokazuju veliku brigu za druge, snagu i praktičnost, samouverene su i šarmantne.

Erika: Sila sa severa

Na listi deset najpopularnijih ženskih imena koja Evropljani daju devojčicama u 2026. godini našla se i Erika - najređa, ali najperspektivnija opcija. Zvuči skandinavski, strogo, a opet ženstveno. Germanskog je porekla i uglavnom se vezuje za reči koje opisuju "večnu" ili "moćnu vladarku". Kao i njen muški pandan Erik, Erika zrači tihim samopouzdanjem, misterijom, snagom i posebnim šarmom.

(Blic Žena)

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