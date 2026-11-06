Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

4 TRENDA STIŽU U KUHINJE U 2027. GODINI: Tamne boje, kamene police i odustajanje od stila koji je tu decenijama

Novi kuhinjski trendovi koji će prostor da učine prijatnijim.

1793973908_modern-interior-white-light-kitchen-Depositphotos_395173718_S.jpg
Foto: Deposit/ TashaSin
Oglas

Trendovi u dizajnu kuhinja danas se menjaju izuzetno brzo, a cilj da se iz godine u godinu dođe da prostora koji će na najbolji način da odgovori zahtevima modernog okruženja i ukućana. 

Koje promene možemo da očekujemo u enterijeru kuhinja 2027. godine?

Povratak zidnih obloga od pločica

Zidne obloge od pločica u kuhinjama nikada nisu potpuno izašle iz mode tokom proteklih nekoliko godina, ali im je popularnost opala.

- Oko kuhinjskih elemenata sada postavljamo kvadratne pločice dimenzija, jer se fokus, kada je reč o radnim pločama i zidnim oblogama, pomera sa upotrebe isključivo punog kamena - kaže dizajner Džil Tran za The Spruce. 

Odustajanje od gornjih elemenata

Prema rečima dizajnerke Džen Bedford, sve više ljudi se odriče gornjih kuhinjskih elemenata, a ona smatra da to unapređuje kako izgled, tako i funkcionalnost kuhinje.

- Kuhinje bez masivnih ormarića u visini očiju deluju svežije, arhitektonski su zanimljivije i, u celini, izgledaju prostranije od onih koje imaju čitave nizove vizuelno teških gornjih elemenata - kaže ona.

Sada glavni teret odlaganja u kuhinji preuzimaju donje fioke. Premeštanje predmeta za svakodnevnu upotrebu – poput tanjira i šolja, koji su se tradicionalno držali u gornjim ormarićima – u donje elemente čini ih mnogo pristupačnijim, posebno deci.

Kamene police

Police od kamena razbijaju monotoniju zidnih ormarića i omogućavaju izlaganje predmeta koji su istovremeno funkcionalni i lepi. Unose potrebnu živost, mekoću i karakter u kuhinju kojom inače dominiraju čvrsti materijali.

Tamni ormarići

Tamni, atmosferni tonovi su ponovo u modi.

- Predviđamo da će ove godine kuhinjama zavladati tamne, zemljane nijanse – od zemljanozelenih tonova i nijansi gotovo crne boje, pa sve do boje vina ili burgundi nijansi - smatra Džen, piše The Spruce. 
 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas