4 TRENDA STIŽU U KUHINJE U 2027. GODINI: Tamne boje, kamene police i odustajanje od stila koji je tu decenijama

Novi kuhinjski trendovi koji će prostor da učine prijatnijim.

Trendovi u dizajnu kuhinja danas se menjaju izuzetno brzo, a cilj da se iz godine u godinu dođe da prostora koji će na najbolji način da odgovori zahtevima modernog okruženja i ukućana.

Koje promene možemo da očekujemo u enterijeru kuhinja 2027. godine?

Povratak zidnih obloga od pločica

Zidne obloge od pločica u kuhinjama nikada nisu potpuno izašle iz mode tokom proteklih nekoliko godina, ali im je popularnost opala.

- Oko kuhinjskih elemenata sada postavljamo kvadratne pločice dimenzija, jer se fokus, kada je reč o radnim pločama i zidnim oblogama, pomera sa upotrebe isključivo punog kamena - kaže dizajner Džil Tran za The Spruce.

Odustajanje od gornjih elemenata

Prema rečima dizajnerke Džen Bedford, sve više ljudi se odriče gornjih kuhinjskih elemenata, a ona smatra da to unapređuje kako izgled, tako i funkcionalnost kuhinje.

- Kuhinje bez masivnih ormarića u visini očiju deluju svežije, arhitektonski su zanimljivije i, u celini, izgledaju prostranije od onih koje imaju čitave nizove vizuelno teških gornjih elemenata - kaže ona.

Sada glavni teret odlaganja u kuhinji preuzimaju donje fioke. Premeštanje predmeta za svakodnevnu upotrebu – poput tanjira i šolja, koji su se tradicionalno držali u gornjim ormarićima – u donje elemente čini ih mnogo pristupačnijim, posebno deci.

Kamene police

Police od kamena razbijaju monotoniju zidnih ormarića i omogućavaju izlaganje predmeta koji su istovremeno funkcionalni i lepi. Unose potrebnu živost, mekoću i karakter u kuhinju kojom inače dominiraju čvrsti materijali.

Tamni ormarići

Tamni, atmosferni tonovi su ponovo u modi.

- Predviđamo da će ove godine kuhinjama zavladati tamne, zemljane nijanse – od zemljanozelenih tonova i nijansi gotovo crne boje, pa sve do boje vina ili burgundi nijansi - smatra Džen, piše The Spruce.

