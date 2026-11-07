BORBA ZA NASLEDSTVO BRIŽIT BARDO NE JENJAVA: Isplivalo privatno pismo koje je glumica napisala suprugu (FOTO)

Nasledstvo čuvene francuske glumice Brižit Bardo postalo je predmet ozbiljnog sukoba, a u centru pažnje našao se njen suprug Bernar de Kjara, poznat i pod pseudonimom Bernar d'Ormal, koji je nakon njene smrti ostao bez doma u kojem su zajedno proveli decenije.

Situaciju je dodatno uzburkalo privatno pismo iz 2022. godine, u kojem je slavna glumica iznela niz bolnih optužbi na njegov račun.

De Kjara je nedavno morao da napusti La Madrag, čuvenu kuću u Sen Tropeu u kojoj je živeo sa Brižit Bardo još od početka devedesetih. NJegov odlazak usledio je nakon što je postalo jasno da prema testamentu nema pravo da nastavi život na tom imanju.

Brižit je, prema odredbama svoje poslednje volje, zahtevala da nekretnina bude ispražnjena najkasnije šest meseci nakon njene smrti. Iako je De Kjara godinama bio uz nju, njegovo ime nije se našlo među naslednicima, piše BBC.

Imovina je pripala Fondaciji Brižit Bardo, posvećenoj zaštiti životinja, i njenom sinu Nikolasu Šarijeu.

Pismo koje je bacilo novo svetlo na njihov odnos

Dok se vodi rasprava o imovini, u javnost je dospelo i pismo koje je glumica napisala u novembru 2022. godine. NJegov sadržaj ukazuje na to da odnos između nje i De Kjare nije bio ni približno skladan kako se možda činilo ljudima iz njihovog okruženja.

Ona mu se obratila rečima: "Bernare, ovo je potpuni neuspeh", a zatim opisala koliko se osećala razočarano zbog njihovog zajedničkog života.

U pismu je navela da je pružila sve od sebe, nadajući se da će pored sebe imati osobu koja će joj uzvratiti ljubav i biti uz nju i u lepim i u najtežim trenucima.

Posebno potresan deo odnosi se na njenu potrebu za emotivnom podrškom, koju, prema sopstvenim rečima, nije dobijala.

"Danas sam stigla do krajnje granice svoje patnje... Toliko mi je potrebno rame na koje mogu da se oslonim, podrška, nežnost, nečije prisustvo... A ti nisi sposoban da mi to pružiš", napisala je glumica, a u istom obraćanju ga je optužila da je "strpljivo uništava iz dana u dan".

Objavljivanje ovih redova dodatno je zakomplikovalo položaj De Kjare, jer je Fondacija sada dobila argument koji može da ide u prilog njenom stavu da on ne treba da polaže pravo na život u nekadašnjem zajedničkom domu.

Spor oko stvari iz vile i nestalog automobila

Nesuglasice se ne odnose samo na nekretnine. Predstavnici Fondacije tvrde da je iz La Madraga nestalo nekoliko predmeta, među kojima je i automobil "Mini Moke" koji je pripadao glumici.

Predsednik Fondacije, Maks Gvacani, izneo je svoje nezadovoljstvo zbog toga što vozilo više nije na imanju.

"Ne optužujem ga za krađu, ali vozilo je nestalo i to predstavlja problem", rekao je on.

Sa druge strane, De Kjara je već ranije kritikovao način na koji Fondacija postupa sa zaostavštinom njegove supruge.

Posebno mu je zasmetala prodaja predmeta iz njenog stana u Parizu, organizovana u septembru. Na aukciji je prikupljeno gotovo milion evra, a novac je podeljen između Fondacije i sina Brižit Bardo.

"Bilo mi je neverovatno da su, samo nekoliko meseci nakon njene smrti, već želeli da od nje naprave uspomenu za prodaju. To mi se nimalo nije dopalo", izjavio je De Kjara.

Život de Kjare nakon smrti slavne glumice drastično se promenio. Godinama je, prema dostupnim informacijama, finansijski zavisio od Brižit, a sada se navodi da nema ni bankovni račun ni zdravstveno osiguranje.

Trenutno boravi u stanu koji iznajmljuje od gradske uprave Sen Tropea. Jedino pravo koje mu Fondacija priznaje, odnosi se na udeo u stanu u Parizu, koji je takođe ponuđen na prodaju.

Gvacani smatra da je odlazak iz vile možda težak za čoveka koji je toliko dugo delio život sa glumicom, ali insistira da se njena poslednja volja mora poštovati:

"Sa ljudske strane može se razumeti zašto De Kjara ne želi da napusti La Madrag. Ali to je zakon, a to je i ono što je Brižit Bardo želela. Nismo mi krivi što mu nije ostavila pravo da tamo živi. Šta drugo možemo da uradimo?"

Fondacija traži način da sačuva njeno nasleđe

Pored porodičnih i pravnih nesuglasica, Fondacija se suočava i sa ozbiljnim finansijskim izazovom. Održavanje dve nekretnine koje je Brižit Bardo ostavila iza sebe zahteva velika sredstva, posebno jer su obe kuće u trenutku njene smrti bile u prilično lošem stanju.

Pored La Madraga, tu je i La Garig, imanje smešteno u brdovitom području iznad mediteranske obale. Objekti zahtevaju stalno obezbeđenje, što dodatno povećava troškove.

Prvobitna zamisao da se u jednoj od kuća napravi muzej nije realizovana, između ostalog zbog nepristupačnosti La Madraga za automobile. Kao alternativno rešenje, razmatraju se organizovane turističke posete, ali i korišćenje prostora za modne događaje i filmska snimanja.

(Nova)

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