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DRAGANA MIRKOVIĆ U PREGOVORIMA SA GRAND PRODUKCIJOM: Da li će postati član žirija u novoj sezoni?

Ovo nije prvi put da produkcija pokušava da dovede Draganu u žiri, slični pregovori su bili i prošle godine.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A.
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Mnoga poznata imena deo su muzičkih takmičenja gde se nalaze u svojstvu članova stručnog žirija. Dragana Mirković sada je u pregovorima da se naredne sezone i ona nađe u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

Produkcija "Zvezda Granda" kontaktirala je tim Dragane Mirković sa željom da se od jeseni i ona nađe u stolicama stručnog žirija ovog prestižnog takmičenja.

Dogovor još nije finalizovan, pa je u ovom trenutku rano govoriti o tome da je Dragana definitivno nova članica žirija. NJoj se dopada čitava priča u vezi sa "Zvezdama Granda", kvalitet pevača koji kroz ovo takmičenje prolaze, ali i tradicija koju emisija ima.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da "Grand" pokušava da Draganu Mirković dovede u svoj žiri, a prema pisanjima medija, i prošle godine su postojali pregovori.

Đorđe David o žiriju

Podsetimo, Đorđe David je u nedavnom intervjuu za "Blic" potvrdio da će ostati u žiriju.

-Da, ostajemo u ekipi - rekao je, a na glasine da će pojedini napustiti takmičenje, rekao nam je:

- Ja ne smem o tome da govorim. Ali da, biću tu. Gospodin Goran Šljivić, koji je direktor cele te priče, perfektno vodi računa o svemu. Sašu Popovića ne može niko da zameni, to odmah da vam bude jasno. Sve predrasude koje sam u životu imao na tu temu srušene su mi onog trenutka kada sam seo u tu fotelju, za koju slobodno mogu da kažem da je jedna od najskupljih fotelja u državi. Biti član žirija u ovom takmičenju, koje je najjače u regionu, ozbiljna je stvar. Goran Šljivić to radi na svoj način i mislim da je dostojna zamena koja Sašu i sve te ljude iz prethodnih perioda nije razočarao, već nas je obradovao svojim zalaganjem, umećem i savremenim razmišljanjem.

(Kurir)

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