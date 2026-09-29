DžORDž I AMAL KLUNI IMAJU JEDNO ZLATNO PRAVILO: 12 godina ga ne krše, a evo zašto im je toliko važno

Džordž i Amal Kluni imaju važno pravilo u braku od kojeg ne odustaju

Holivudski glumac Džordž Kluni i njegova supruga Amal su nedavno proslavili 12. godišnjicu braka.

Otkad su se venčali 2014. godine u Veneciji, važe za jedan od najskladnijih parova na svetu.

NJih dvoje imaju i dvoje dece: blizance Aleksandera i Elu, koji danas imaju devet godina.

Budući da je Amal uspešna advokatica, a Džordž glumac, sigurno je teško uklopiti njihove rasporede i česta putovanja, ali to su rešili na jednostavan način kako bi bili sigurni da će se potruditi da daju sve od sebe da njihova veza uspe.

Naime, još na početku braka su se dogodili da kako će sprečiti da ih poslovne obaveze predugo razdvajaju.

Džordž Kluni je još 2015. godine otkrio da su se dogovorili da nikada neće provesti više od nedelju dana odvojeni.

- Nije mi bilo teško da se prilagodim. Jedino smo morali da se uskladimo oko rasporeda. Naš je dogovor da ne smemo da budemo razdvojeni duže od nedelju dana. Zasad to funkcioniše prilično dobro - rekao je glumac tada o prilagođavanju na bračni život.

Svoj porodični život drže daleko od javnosti

Bračni par Kluni veliki deo svog vremena sa decom provode u Francuskoj, a oduvek su želeli da decu sačuvaju od javnosti.

Amal Kluni je prošle godine za časopis Glamour pisala o tome koliko je postalo teško da sačuvaju privatnost.

- Stvaranje privatnih trenutaka i prostora postaje sve teže. Ali upravo zato često primamo ljude kod kuće- rekla je.

Otkrila je i da ima kutiju u koju gosti odlažu mobilne telefone.

- Važno je pronaći ravnotežu u kojoj imate vreme nasamo sa porodicom i prijateljima, gde ljudi osećaju da mogu sigurno i otvoreno da razgovaraju- dodala je ona.

Roditeljstvo je, prema Amal, dodatno povećalo njihovu potrebu da zaštite privatnost.

Objasnila je da ih nakon što su postali roditelji zadiranje u privatnost više zabrinjava te da nastoje da njegov uticaj na decu svedu na najmanju moguću meru.

- Ne izlažemo svoju decu javnosti, nikada nismo objavili njihovu fotografiju niti išta slično- rekla je.

(Gossy)

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