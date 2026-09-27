DETE UVEK BIRA ISTU BOJU KADA CRTA? Evo šta to govori o njemu

Ako vaše dete tokom crtanja skoro uvek poseže za istom bojicom, verovatno ste se bar jednom zapitali da li to nešto govori o njegovom karakteru.

Možda stalno bira plavu, crvenu, zelenu ili neku sasvim neobičnu nijansu i kao da druge boje gotovo i ne postoje.

Na internetu ćete pronaći brojna „psihološka“ objašnjenja za izbor boja, ali tu treba biti oprezan. Omiljena boja sama po sebi nije pouzdan pokazatelj ličnosti, pa nije moguće zaključiti da je dete, na primer, agresivno, povučeno, hrabro ili tužno samo zato što najčešće koristi određenu boju. Istraživanja takve jednostavne veze ne potvrđuju.

Zašto onda stalno bira istu boju?

Najjednostavnije objašnjenje često je i najbolje: dete tu boju jednostavno voli. Možda mu se dopada kako izgleda na papiru, možda mu je omiljeni predmet upravo te boje, a moguće je i da mu je ta bojica trenutno najzanimljivija. Mala deca često vole ponavljanje, pa nije neobično da iz dana u dan traže istu igračku, slušaju istu pesmu ili žele istu priču pred spavanje.

Boja može biti povezana i sa iskustvom. Dete može, na primer, izabrati zelenu jer je podseća na park, prirodu ili omiljenu igračku. Kod starije dece izbor boje može biti deo estetskog ukusa i načina na koji žele da njihov crtež izgleda.

Ipak, crtež može da otkrije mnogo toga

Iako sama boja ne može da „otkrije karakter“, dečji crteži mogu biti zanimljiv način da dete pokaže šta mu je važno, o čemu razmišlja i kako doživljava svet. Crtanje je povezano sa kognitivnim, emocionalnim i simboličkim razvojem deteta, a razgovor o crtežu često može da otvori teme o kojima dete spontano ne bi pričalo.

Zato je mnogo korisnije da ne pitate: „Zašto sve crtaš crno?“ ili „Zašto nikad ne koristiš roze?“, već da budete radoznali.

„Šta si ovde nacrtao?“

„Zašto si baš ovu boju izabrao?“

„Šta se ovde dešava?“

Odgovor koji dobijete može biti mnogo zanimljiviji od bilo kog testa ličnosti.

Kada treba obratiti pažnju?

Jedna boja sama po sebi nije razlog za brigu. Mnogo je važniji širi obrazac ponašanja deteta. Ako se uz promene u crtežima pojavljuju i druge nagle promene u ponašanju, raspoloženju, spavanju ili odnosu prema drugima, tada roditelju može biti korisno da obrati pažnju na celu sliku, a ne samo na boje.

Dakle, ako vaše dete stalno bira istu bojicu, ne morate odmah da tražite skriveno značenje. Možda jednostavno ima omiljenu boju.

A ponekad je upravo najzanimljiviji deo crteža ono što dete samo odluči da vam ispriča o njemu.

(Yumama)

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