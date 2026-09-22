GLUMICA USVOJILA I DRUGO DETE: Zvezda čuvene serije pre godinu dana postala mama, a sada stigle nove lepe vesti (FOTO)

Glumica Mili Bobi Braun (22) i Džejk Bon Džovi (24) su postali rodtielji po drugi put.

Par se u ulozi roditelja ostvario prvi put prošle godine, usvojivši devojčicu, a sada su odlučili da prošire svoju porodicu i usvoje još jedno dete, piše časopis "Pipl".

Iako još uvek nisu javno objavili vest o prinovi, glumica je početkom septembra podelila kadrove sa slikovitog porodičnog odmora u italijanskim Dolomitima, na kojoj je vidimo kako u ruci nosi ćerku, dok je njenom suprugu na grudima u nosiljci još jedna beba.

Na snimku objavljenom na Instagramu 7. septembra, glumica je viđena kako nosi ćerku dok šeta pored alpake. Pored nje se nalazio Bondžovi, a činilo se da mu je na grudima, u nosiljci, bila pričvršćena još jedna beba, mada se dete nije jasno videlo.

- Drugačije u Dolomitima - napisala je u opisu Mili.

Par je ostao veoma posvećen zaštiti privatnosti svoje dece. Nisu javno otkrili ime svoje prve usvojene ćerke, a predstavnici para tada nisu komentarisali navode o drugom usvajanju.

Milin dugogodišnji san o usvajanju

Usvajanje je dugo bilo deo vizije koju je imala za svoju buduću porodicu. Glumica je ranije ove godine govorila o toj odluci, objasnivši u podkastu Kajli Kelsi „Not Gonna Lie” da je usvajanje dece bilo deo njenog sna još od detinjstva.

Prisetila se kako se kao devojčica igrala lutkama i zamišljala da su sve one usvojene. Braunova je takođe istakla da izbor usvajanja ne znači da je isključila mogućnost da u budućnosti i sama iznese trudnoću.

- Usvajanje je ljubav, usvajanje je zauvek - rekla je tokom intervjua.

