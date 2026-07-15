GRČKA FILOZOFIJA INSPIRISANA MOREM: Oslobađa čoveka i kada je na kopnu

Sigà-sigà grčka filozofija življenja pomaže da smanjite stres i živite bolje i duže. Psihološkinja objašnjava kako da je primenite.

"Postoji nešto na grčkim ostrvima što vas spontano navodi da usporite. Možda je to mirno povlačenje talasa, druželjubiva atmosfera dugih zajedničkih obroka ili vreme koje kao da se proteže između jedne luke i druge. Posle nedelju dana provedenih na Skopelosu, Skijatosu i Alonisosu, vratila sam se kući sa mnogo više od letnjeg tena i nekoliko suvenira - ponela sam sa sobom drugačiju predstavu o blagostanju i odnosu prema vremenu.

To je lekcija koju teško može zaboraviti svako ko poseti ova mesta i pažljivo posmatra način života njihovih stanovnika. Reč je o filozofiji koja opisuje kako stanovnici grčkih ostrva doživljavaju vreme i život i koja predstavlja dragocen lek protiv užurbanosti, stresa i opsesije da uvek moramo biti svuda, toliko karakteristične za velike gradove", piše Laura Solla za italijanski Vogue.

To je ujedno i jedna od tajni izuzetne dugovečnosti stanovnika grčkih ostrva. Ikarija, ostrvo u centralno-istočnom delu Egejskog mora, jedna je od pet takozvanih Plavih zona, područja na planeti u kojima ljudi žive najduže. Oko 30 odsto stanovnika ostrva doživi više od 90 godina, i to u veoma dobrom zdravstvenom stanju.

Takav način života zasniva se na shvatanju podjednako oblikovanom stoicizmom i epikurejstvom, koje podrazumeva emocionalnu ravnotežu, prihvatanje prolaznosti vremena i uživanje u najjednostavnijim zadovoljstvima.

Šta je grčka filozofija sigà-sigà

Naziv ove filozofije je sigà-sigà (σιγά-σιγά), što doslovno znači "polako", "bez žurbe". U kulturi grčkih ostrva žurba se gotovo smatra znakom nepoštovanja.

Ovaj poseban odnos prema vremenu podseća na pojam kairos, odnosno "pravog trenutka", vremena koje se u potpunosti živi u sadašnjosti, umesto da se meri satom.

Iz ove perspektive, ono što je zaista važno jesu razgovor, društvo i zadovoljstvo obavljanja stvari bez osećaja hitnosti. Pokušaj da se svaki pokret ubrza ili čak neprestano proveravanje vremena može se protumačiti kao znak nezainteresovanosti za osobu koja je ispred nas.

Jedini pravi prioritet jeste da u potpunosti budemo prisutni u sadašnjem trenutku, bez prepuštanja anksioznosti zbog onoga što sledi.

Lako je razumeti zašto je filozofija poput sigà-sigà pronašla plodno tlo upravo na grčkim ostrvima, gde je more vekovima određivalo ritam svakodnevnog života. Čeka se povoljan vetar, prati se dnevna svetlost, sedi se za stolom bez gledanja na sat.

To je odnos prema vremenu koji nam i danas prenosi dragocenu lekciju - ne mora sve da se dogodi odmah.

Kako primeniti sigà-sigà u svakodnevnom životu

Primena ove filozofije u svakodnevici nije uvek jednostavna. Ritam velikih gradova veoma je udaljen od života onih koji imaju privilegiju da se svakog jutra bude uz plavetnilo mora grčkih ostrva. Ipak, postoje mali koraci koji mogu da nam pomognu da živimo sporije čak i u užurbanim metropolama.

To objašnjava psihološkinja Marija Kordon.

"Navikli smo da živimo okruženi neprekidnim podsticajima: dok hodamo slušamo podkast, dok kuvamo gledamo seriju, dok čekamo odgovaramo na poruke, a dok razgovaramo s nekim već razmišljamo o sledećoj obavezi. Istovremeno smo na previše mesta. Prvi korak ka promeni ove dinamike jeste primena principa minimalizma pažnje, upravo onakvog kakav se nalazi u osnovi filozofije sigà-sigà."

Smanjite broj podsticaja i vratite pažnju

Da bi se to postiglo, Kordon pre svega savetuje da napravite procenu onoga što vam je zaista važno.

"Zapitajte se koji su delovi vašeg života zaista značajni. Koje aplikacije koristite na telefonu, koja obaveštenja svakodnevno privlače vašu pažnju i koje obaveze ispunjavaju vaš raspored."

Ponovo budite istinski prisutni u odnosima

Kordon naročito poziva da razmislimo koliko smo zaista prisutni u odnosima s ljudima koje volimo. Sigà-sigà podrazumeva i sposobnost da provedemo vreme s nekim bez neprestanog razmišljanja o onome što dolazi posle.

Zapitajte se šta zaista želite

"Da niste bili izloženi stotinama motivacionih video-snimaka, savetima o produktivnosti, pričama o uspehu, sudovima o vezama, idealnom fizičkom izgledu ili savršenoj karijeri, kako bi zvučao vaš unutrašnji glas? Šta biste zaista želeli? Koje vas smetnje udaljavaju od onoga što je važno? Koje prepreke vas sprečavaju da budete potpuno prisutni u životu koji već cenite? I šta zauzima prostor, a ne donosi nikakav stvarni smisao?"

Iskreno razmatranje odgovora na ova pitanja i postupanje u skladu s njima, zaključuje Kordon, može napraviti veliku razliku - ne samo da bismo živeli duže već, pre svega, da bismo živeli bolje - uživajući u svakoj etapi puta, umesto da budemo usredsređeni isključivo na cilj.

(Zadovoljna)

BONUS VIDEO: