I VOJVOTKINJA, I BARONICA, I GROFICA: Jedna osoba osigurala je Megan Markl titule koje joj niko ne može oduzeti

Čak i da joj oduzmu titulu vojvotkinje od Saseksa ostaju joj druge dve za koje se smatra da bi retko ko želeo da joj ih oduzme

Otkako su princ Hari i Megan Markl 2020. godine napustili dužnosti aktivnih članova britanske kraljevske porodice, često se postavlja pitanje da li bi trebalo da zadrže titule vojvode i vojvotkinje od Saseksa.

Megan je nakon venčanja sa princem Harijem u maju 2018. godine dobila titule vojvotkinje od Saseksa, grofice od Dambartona i baronice Kilkil. Te titule paru je dodelila pokojna kraljica Elizabeta II.

Prema mišljenju Ingrid Sevard, glavne urednice časopisa Majesty, malo je verovatno da će doći do oduzimanja titula.

Govoreći za emisiju The Royal Beat, Sevard je objasnila da bi eventualno ukidanje titule vojvotkinje od Saseksa moglo da izazove dodatnu zabunu.

Kako je navela, princ Hari bi i dalje ostao princ po rođenju, a Megan bi mogla da bude oslovljavana kao "princeza Henri“, što bi mnogima bilo još teže za razumevanje.

- Mislim da je najbolje da sve ostane kako jeste. Delovalo bi nepotrebno i neljubazno oduzimati titule koje im je dodelila kraljica Elizabeta II. Neka ih zadrže i neka nastave da žive svoje živote - smatra Sevard.

Od odlaska iz kraljevske porodice, Hari i Megan više ne obavljaju zvanične kraljevske dužnosti niti predstavljaju britansku monarhiju u službenom svojstvu.

Ipak, njihove plemićke titule formalno nisu ukinute i nastavljaju da ih koriste u javnosti.

Iako se povremeno pojavljuju spekulacije o mogućem oduzimanju titula, za sada nema zvaničnih najava da bi kralj Čarls III ili britanske institucije preduzeli takav korak.

(Glossy)

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