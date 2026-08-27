KINESKI HOROSKOP ZA SEPTEMBAR: Koga će pratitie jaka energija, a ko će morati da menja planove

Kineski horoskop za septembar 2026. godine poručuje da će ove jeseni Vatreni Konj odisati posebnom snagom, i da će njegova energija doći do punog izražaja.

Pred nama je mesec razmišljanja, prilagođavanja, završetka jednog ciklusa i jačanja pozicija, a mesec će proteći bez gužve i problema za većinu znakova. Koga čeka uspeh u karijeri, ko treba da bude oprezan na polju finansija, a ko će morati više da se fokusira na porodicu?

Ove jeseni grandiozne letnje ideje počinju da se polako ostvaruju, ali i biće to i vreme kada će naići na prve prepreke. Na testu će se naći i snaga, energija, samopouzdanje, sve što se vezuje za Vatrenog Konja koji galopira ovom godinom. Kineski horoskop za septembar 2026. stavlja fokus na lagani prelazak sa letnje vreve na strpljivo kretanje i pažljivo planiranje sledećih koraka, a evo kako će se to odraziti na sve znake.

Pacov (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Za Pacove, jesen je vreme prelaska na mirniji ritam. Septembar je idealan za fokusiranje na jedan ključni projekat i završetak istog bez preteranog rasipanja. Kada je u pitanju novac, najbolje je držati se konzervativne strategije i dati prednost štednji u odnosu na rizične investicije. Ovo je zaista dobar trenutak da učvrstite svoje finansije i dovedete ih u red. Ne pokušavajte da obavite sve odjednom. Bolje je fokusirati se na kvalitet, nego na kvantitet, poručuju astrolozi.

Bizon (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Ove jeseni doživećete jedan od svojih najproduktivnijih perioda. Energija Konja podržaće vašu težnju ka konkretnim rezultatima. Kineski horoskop za septembar 2026. otkriva da će ovaj mesec biti posebno uspešan i da će vaš znak biti među najsrećnijima, jer stižu promene koje će otvoriti novo poglavlje u životu. Slobodno isprobajte nove pristupe, ali ne zaboravite na pažljivo planiranje.

Tigar (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Za Tigra, jesen je vreme da konstruktivno usmeri svoju energiju. Septembar će biti odličan momenat za postizanje važnih ciljeva i sprovođenje ličnih projekata. Pretpostavljeni će konačno obratiti pažnju na vas, što će vam otvoriti mogućnosti za nove poduhvate. Ne ustručavajte se da iskažete hrabrost i rizikujete. Najbolje je iskoristiti ovo vreme za napredovanje u karijeri i odlučne akcije. Ako imate neki projekat u planu, pokrenite ga.

Zec (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Zečevima će biti potrebna sva veština diplomatije i strpljenje ove jeseni, jer će biti izazovna. Prva polovina septembra je veoma pogodna za kreativno samoizražavanje i tiho samousavršavanje. Druga polovina ima potencijala za uspešna partnerstva i romantične veze. Međutim, Vatreni Konj može doneti i bolne raskide. U međuljudskim odnosima pokažite kakav ste diplomata, a na poslu delujte bez naglih pokreta.

Zmaj (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Za Zmaja, jesen 2026. je vreme za usporavanje. Septembar je najbolji period za pregled obavljenog posla i prilagođavanje planova završnoj fazi godine. Trebalo bi da budete posebno oprezni i da ne obraćate pažnju na provokacije. Ovo ne nagoveštava katastrofu, ali signalizira potrebu da izbegavate rizične poduhvate, potpisivanje ugovora, sukobe, selidbe. Odložite početak važnih projekata do novembra i posvetite se završavanju starih zadataka.

Zmija (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Zmija će se osećati prilično prijatno ovog meseca. Prva polovina septembra je dobro vreme da dublje zaronite u projekte koji su već u toku, dok će druga pojačati kreativnu energiju predstavnika ovog znaka, pružajući im odlične mogućnosti za intelektualni rad, pisanje, istraživanje i strateško planiranje. Fokusirajte se na kvalitet. Preporučuje se da mesec provedete generišući ideje, a ne aktivno ih primenjujući.

Konj (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Ovo je godina Konja, i energija tog znaka biće na vrhuncu cele jeseni. Treba je usmeriti u naporan rad, kako biste bili nagrađeni dobrim rezultatima. Završite sve što ste započeli. Pred kraj meseca otvoriće se mogućnosti za postizanje onoga što želite. Međutim, sezona tradicionalno zahteva oprez - uspeh dolazi brže, ali je cena veća. Ne opuštajte se i izbegavajte da padate u vatru, jer preterana impulsivnost nije dobra.

Ovca (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Jesen će početi snažnim zamahom. U septembru će predstavnicima ovog znaka sve ići lako, ali samo ako ne sede skrštenih ruku. Kraj meseca doneće mirniju energiju: tokom ovog perioda bolje je fokusirati se na porodične stvari, nego na posao. Septembar je najbolje iskoristiti za nove početke, a naredne mesece za konsolidaciju onoga što je postignuto.

Majmun (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Jesen je vreme kada se Majmuni resetuju. Septembar je odličan za preispitivanje želja i ciljeva, trenutak da krenete ka važnim putevima bez muke, korak po korak. Druga polovina meseca biće neutralan period, posvećen odmoru, obnavljanju resursa i delegiranju zadataka. Važno je da odlučite gde želite da završite. Jesenji odmor će vam pomoći da se pripremite za poslednje napore u godini.

Petao (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Petlovi će se suočiti sa testom hrabrosti. Tokom prve polovine meseca važno je delovati odlučno, čak i rizikovati, ali verovati svojoj intuiciji, a ne savetima drugih, kaže kineski horoskop za septembar 2026. Druga polovina biće još izazovnija, sa većim rizikom od gubitka reputacije, nesporazuma i sporova u poslovnoj zajednici. Najbolje je delovati smelo, ali i biti izuzetno oprezan sa rečima i dokumentima.

Pas (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Jesen će biti vaše vreme, doneće vam glavne događaje godine. Svi rođeni u ovom znaku biće u centru pažnje, sposobni da preuzmu odgovornost i istaknu se kao lideri. Septembar će biti idealno vreme da se pripremite za proboj, kako biste mogli u potpunosti da pokažete svoje kvalitete. Slobodno započnite važne projekte i pokažite koliko vredite.

Svinja (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Septembar donosi stabilnost i ojačane pozicije. Ovo je pravi trenutak za konsolidaciju finansijskih rezultata i uređivanje kuće ili stana. Druga polovina meseca uvodi vas u miran period, omogućavajući vam da uživate u toplini i harmoniji doma. Nije sad vreme za prodore, već za mirno i samouvereno kretanje napred. Najbolje je da se fokusirate na privatni segment života, tu leži izvor vaše energije i snage.

(Blic Žena)

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