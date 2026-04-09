KRLJICA LETICIJA NE ODUSTAJE OD SEDE KOSE I ODLIČNO JOJ STOJI: Pojavila se u prolećnom odelu i cipelama koje su se vratile na velika vrata (FOTO)

Nakon porodičnog uskršnjeg odmora, španska kraljica je nastavila zvanične angažmane u Madridu proslavom 10. godišnjice programa „Mladi talenti".

Za ovu poslovnu priliku Leticija još jednom potvrđuje zašto važi za jednu od najbolje stilizovanih evropskih kraljica – besprekorna elegancija uz suptilan modni pečat blagim detaljima.

Odabrala je sofisticirani pastelni komplet u nežnim tonovima - klasičan blejzer savršenog kroja i lagane, lepršave pantalone koje izdužuju siluetu. Ispod blejzera nazire se svilena bluza sa diskretnom mašnom, što celom izgledu daje romantičnu, ali i poslovnu notu. NJena kosa, stilizovana u blage talase, pada prirodno preko ramena. Ona sede ne krije već ih ponosno nosi i pokazuje da se ne plaši puta prirodnog starenja.

Posebnu pažnju privlače cipele u bordo nijansi, sa retro prizvukom i stabilnom potpeticom, koje razbijaju pastelnu paletu i daju autentičan modni akcenat.

Celokupan izgled odiše tihim luksuzom i savršenim balansom između ženstvenosti i profesionalne elegancije – modni potpis koji kraljica Leticija nosi sa lakoćom.