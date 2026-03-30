Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KROMPIR SALATA NA MEDITERANSKI NAČIN: Lagana i osvežavajuća promena

Kremasti preliv od grčkog jogurta, maslinovog ulja i belog luka daje pun ukus bez težine, dok sveže povrće i začini unose dodatnu svežinu u svaki zalogaj.

Foto: Deposit
Oglas

Odlično se slaže uz pečenu ribu, ali jednako dobro prati i roštilj, piletinu ili druga jela od mesa. Može da posluži kao prilog za ručak, ali i kao lagan obrok kada želite nešto jednostavno, a ukusno.

Sastojci:

  • 1 kg mladog krompira
  • 400 g grčkog jogurta
  • 2 čena belog luka
  • 60 ml maslinovog ulja
  • 3 kašike sirćeta
  • 2 kašičice suvog origana
  • so i sveže mleveni biber po ukusu
  • 3 mlada luka
  • 1 zelena paprika
  • 1/3 glavice crnog luka
  • 3 kašike sveže mirođije

Priprema:

1. korak: Kuvanje krompira

Krompir dobro operite, prepolovite i kuvajte u posoljenoj vodi oko 25–30 minuta, dok ne omekša, ali da zadrži oblik. Ocedite ga i ostavite da se kratko prohladi. U galeriji ispod pogledajte pravila poznatog kuvara Gordona Remzija za pripremu pirinča.

2. korak: Priprema preliva

U većoj činiji pomešajte grčki jogurt, sitno narendan beli luk, maslinovo ulje, sirće, origano, so i biber, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete kremast preliv.

3. korak: Dodavanje povrća

Dodajte isečen mladi luk, sitno seckanu papriku, crni luk i mirođiju, pa promešajte.

4. korak: Mešanje

U činiju ubacite mlak krompir i pažljivo promešajte kako bi se ravnomerno obložio prelivom, vodeći računa da se ne raspadne.

5. korak: Serviranje

Ostavite salatu da odstoji 10 minuta pre serviranja kako bi se ukusi lepo povezali.

(Stvar ukusa)

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas