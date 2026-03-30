KROMPIR SALATA NA MEDITERANSKI NAČIN: Lagana i osvežavajuća promena

Kremasti preliv od grčkog jogurta, maslinovog ulja i belog luka daje pun ukus bez težine, dok sveže povrće i začini unose dodatnu svežinu u svaki zalogaj.

Odlično se slaže uz pečenu ribu, ali jednako dobro prati i roštilj, piletinu ili druga jela od mesa. Može da posluži kao prilog za ručak, ali i kao lagan obrok kada želite nešto jednostavno, a ukusno.

Sastojci:

1 kg mladog krompira

400 g grčkog jogurta

2 čena belog luka

60 ml maslinovog ulja

3 kašike sirćeta

2 kašičice suvog origana

so i sveže mleveni biber po ukusu

3 mlada luka

1 zelena paprika

1/3 glavice crnog luka

3 kašike sveže mirođije

Priprema:

1. korak: Kuvanje krompira

Krompir dobro operite, prepolovite i kuvajte u posoljenoj vodi oko 25–30 minuta, dok ne omekša, ali da zadrži oblik. Ocedite ga i ostavite da se kratko prohladi.

2. korak: Priprema preliva

U većoj činiji pomešajte grčki jogurt, sitno narendan beli luk, maslinovo ulje, sirće, origano, so i biber, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete kremast preliv.

3. korak: Dodavanje povrća

Dodajte isečen mladi luk, sitno seckanu papriku, crni luk i mirođiju, pa promešajte.

4. korak: Mešanje

U činiju ubacite mlak krompir i pažljivo promešajte kako bi se ravnomerno obložio prelivom, vodeći računa da se ne raspadne.

5. korak: Serviranje

Ostavite salatu da odstoji 10 minuta pre serviranja kako bi se ukusi lepo povezali.

(Stvar ukusa)

