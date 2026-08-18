MAJKA JOJ PREMINMULA NA VRHUNCU KARIJERE: Zvezda serije "Lajanje na zvezde" je ćerka slavne jugoslovenske glumice

Glumica Isidora Minić godinama je tajila da je ćerka legendarne Nede Spasojević kako bi sopstvenim radom i talentom izgradila glumačku karijeru.

Kultna glumica sedamdesetih godina, Neda Spasojević, ostavila je dubok trag u domaćoj umetnosti pre nego što je njena karijera tragično prekinuta u 40. godini, kada je izgubila bitku sa opakom bolešću. Ipak, njen dar nastavila je da neguje ćerka Isidora Minić, danas priznata dramska umetnica. Zanimljivo je da je Isidora na početku karijere odlučila da prećuti ko joj je majka kako bi se izborila za sopstveno mesto na sceni.

Odrasla u teataru

Neda je rođena u Beogradu, u porodici koja je bila neraskidivo povezana sa pozorištem – otac Milorad bio je glumac, a majka Jelena radila je kao krojačica u teatru. Tokom bogatog stvaralaštva ostvarila je zapamćene uloge u projektima poput "Izdajnika", "Došljaka", "Vrelih kapi" i drami "Smrt pukovnika Kuzmanovića". NJen rad krunisan je priznanjima na festivalu u Puli i nagradom "Zlatna nimfa" u Monte Karlu za ulogu u "Gospodinu Foki".

Uprkos teškoj dijagnozi postavljenoj 1981. godine, radila je neumorno, pa je preminula ubrzo nakon završenog snimanja filma "Banović Strahinja". Iza sebe je ostavila supruga, slikara Baneta Minića, i njihovu naslednicu.

Samostalni put i tajna Isidore Minić

Isidora Minić, koja izuzetno liči na svoju majku, odlučila je da se posveti istom pozivu. Publika ju je zavolela u ostvarenjima kao što su "Lajanje na zvezde", "Točkovi", "Crni Gruja", "Sumnjiva lica" i "Nemanjići". Kako bi izbegla poređenja i pritisak, godinama je tajila svoje poreklo.

Povodom te odluke na početku školovanja i rada, Isidora je izjavila: "Dugo sam krila od ljudi iz okruženja, kao i od ljudi sa akademije da sam dete glumice Nede Spasojević".

Objasnila je da joj je bilo važno da sama prođe taj put: "Želela sam da to bude nešto moje, nešto što ne mora svako da zna".

Iako naglašava da je genetski nasleđe i talent dobila od majke, postavila je sebi zadatak da sopstvenim radom i zalaganjem opravda to ime i izgradi autentičnu karijeru.

(Kurir)

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