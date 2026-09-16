MARIJA KALAS UMRLA POD VELOM MISTERIJE: Decenijama kasnije isplivala jeziva teorija o tome ko je mogao da joj naudi

Operska diva Marija Kalas imala je smao 53 godine kada je umrla, a njeno telo je kremirano iako to ona nikad nije htela, iako je još za života sebi kupila grobno mesto

Bio je to 16. dan septembra pre tačno 49 godina kada je preminula operska diva Marija Kalas. Vest je obišla planetu, mediji su prenosili ovu informaciju pod naslovom: "Umrla je operska diva Marija Kalas". Bio je to šok, pre svega jer je Marija imala samo 53 godine.

I grčka Kathimerini objavila je na naslovnoj strani da je „grčka sopranistkinja Marija Kalas, jedna od najvećih pevačica svih vremena i najveća 20. veka, umrla prethodnog dana od srčane insuficijencije u svom stanu u Parizu“.

Posebno je zanimljiv način na koji su opisivali njene poslednje trenutke

Prema tadašnjim izveštajima, Marija je tog jutra bila u svom stanu na Aveniji Georges-Mandel u Parizu. Nakon što je prethodno odmarala zbog problema sa niskim pritiskom, otišla je prema kupatilu, osetila jak bol u grudima i srušila se. Sluškinja joj je pomogla da se vrati u krevet, ali je već bilo kasno.

Zanimljivo je da se danas više ne može sa potpunom sigurnošću reći šta je bio pravi uzrok smrti. Zvanični smrtni list navodi srčani udar, ali obdukcija nije urađena, jer je telo kasnije kremirano.

A onda, četvrt veka kasnije italijanski reditelj Franko Dzefireli nije počeo da snima film o njoj. Pažljivo proučavajući okolnosti njene smrti, Džefireli se zapitao "Ko je ubio Mariju Kalas?"

Marija Kalas je patila od nekoliko zdravstvenih tegoba, ali bolesti srca nije bilo među njima. Zašto je doktor, proglasivši smrt od srčanog udara, ipak insistirao na obdukciji? Poznato je da je pevačica uvek bila protiv kremacije. Svojim poznanicima je više puta govorila da "ne želi da jednog dana završi u rerni." Čak je sama sebi kupila grobno mesto! I odjednom-brza kremacija. Konačno, gde je nestao njen testament za čije je postojanje nekoliko ljudi znalo?

Nakon analize ovih i drugih činjenica, Franko je došao do zaključka da je Marija Kalas ubijena. Čak je dao i ime ubice. Ali pre nego što otkrijemo ime ubice, da se podsetimo života ove umetnice. Ovo je jednostavno neophodno da bi se razumelo zašto je najveća pevačica dvadesetog veka provela ostatak života u potpunoj izolaciji i bila bespomoćna pred smrtnom pretnjom.

Majka

Nedugo pre rođenja Marije, njeni roditelji su izgubili sina jedinca. Trudna majka je i dalje hodala u žalosti i molila se Bogu da je novorođenče dečak. Kada se devojčica rodila, odbijala je da je pogleda nekoliko dana. Do tog vremena, porodica se preselila iz Grčke u Ameriku, gde je njegov otac otvorio luksuznu apoteku na Menhetnu.

Majka nije volela svoju ćerku i trudila se da što manje vremena provede sa njom. A kada je Marija otkrila neverovatne vokalne sposobnosti, prisilila ju je da po ceo dan uči u muzičkim školama, uglavnom što dalje od nje.

Tokom Velike depresije, porodica je bankrotirala, roditelji su se razveli, a majka se, zajedno sa Marijom i starijom sestrom, vratila u domovinu. Nastavila je da se odnosi prema svojoj ćerki sa loše prikrivenim nesklonošću. A Marija, koja je postepeno postajala sve poznatija pevačica, sanjala je da se vrati svom ocu. To joj je pošlo za rukom tek posle rata. Oprostivši se zauvek od majke, otišla je u NJujork. Ali tamo ju je čekalo novo razočarenje: njen otac je bio oženjen ženom kojoj se odmah nije dopala pastorka.

Tako je Marija Kalas ostao bez roditelja.

LJubavnik

U septembru 1957. na balu u Veneciji, Kalas je upoznala svog sunarodnika, milijardera Aristotela Onazisa. A kada su joj neko vreme kasnije lekari prepisali morski vazduh, a Grk pozvao supružnike da ostanu na njegovoj luksuznoj jahti „Kristina“, poziv je sa zahvalnošću prihvaćen.

Na brodu se okupilo ugledno društvo - Vinston Čerčil, Geri Kuper, vojvotkinja od Kenta... I sada, okružena ovim visokim društvom, pred očima svog muža, Kalas kreće u ludu aferu sa vlasnikom jahte. Cele večeri su Aristotel i Marija plesali u muzičkoj sobi, da bi kasnije vodili ljubav u Onazisovoj kabini.

Reputacija grčkog milijardera, iskreno, nije bila savršena. Bio je poznat kao strastven i nezasit ljubavnik i često je menjao žene. Ali Marija je videla samo njega, bila je gluva za glasine. Napustila je muža i preselila se u Pariz, bliže Onazisu. Prestala je da se zanima za svoju karijeru, unosni ugovori jedan za drugim su joj promicali. Pored toga, potpuno je zanemarila bolest grla, koja je počela da napreduje.

Grk je bio istinski zaljubljen u Mariju. Svoju voljenu obasipao je poklonima. Čak se i razveo od svoje žene Tine, nameravajući da se oženi Marijom. Ali pojavila se neočekivana prepreka: Katolička crkva je zabranila brak, jer Menengini nije hteo da se razvede od Marije... Morala je da čeka. Neka bude godina, neka bude pet godina. Ako zaista volite, da li je bitno?

1966. Kalas je zatrudnela. Onazisova reakcija bila je neočekivana i oštra: abortus! Imala je 43 godine i shvatila je: ovo je njena poslednja šansa da postane majka. Ali takođe je shvatila da je suočena sa izborom: ili dete ili Onazis. Zbog bolesti je umalo ostala bez glasa, sada je morala da izgubi i bebu.

I Marija je donela odluku - abortirala je. A bukvalno nekoliko dana kasnije, u njenu kuću je došao glasnik njenog voljenog Aristotela i rekao: Grk se upravo oženio Žaklin Kenedi, udovicom ubijenog američkog predsednika. Ovo je bila poražavajuća vest. Ipak, Marija je smogla snage da mirno kaže glasniku: „Obrati pažnju na moje reči. Bogovi će biti pošteni. Postoji viša pravda na svetu”.

Tako je Kalas izgubila sve.

Ubrzo nakon ovih događaja, Onazisov sin je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Do kraja svojih dana (kojih nije ostalo toliko) milijarder se nikada neće oporaviti od ove tuge. I ubrzo nakon njegove smrti, njegova ćerka Kristina je umrla od predoziranja drogom.

Pijanistkinja

Poslednjih godina svog života, velika pevačica je vodila povučen život. Danima je u potpunoj tišini lutala napuštenim sobama ili čitala knjige ležeći na kauču. Marijin društveni krug činili su sobarica, šofer i nekoliko muzičara sa kojima je ranije radila. Jednom je, nakon što je dobro razmislila, upravo njih pomenula u svom testamentu. 10 miliona bi moglo usrećiti ove ljubazne ljude.

A u njenom životu je bila i pijanistkinja- Vasa Devetzi. Ispostavilo se da je bila izuzetno odana žena i zapravo je preuzela ulogu i guvernante i poverljive osobe. Vasa je znala da pažljivo sluša, znala je da uteši u trenucima teške depresije. Odgovarala je na pisma upućena Mariji i javljala se na telefon. Pratila je svakodnevnu rutinu njene prijateljice. Davala joj lekove na sat. Kako je vreme prolazilo, Kalas se sve više vezivala za nju.

Kako je mogla znati da Vasa, koja je sebe smatrala velikom pijanistkinjom, nepravedno uvređena sudbinom, godinama zavidi Mariji Kalas i potajno je mrzi? I ne može da oprosti što ju je Marija spomenula u svom testamentu među ostalima? Da li je mogla da zamisli da draga Vasa, preuzimajući njenu prepisku i telefonske razgovore, postepeno odseca od nje ono malo preostalih prijatelja? Kako je samo mogla da pretpostavi da svaka čaša leka sadrži snažne lekove za smirenje i tablete za spavanje koje postepeno uništavaju telo? Te da će se na kraju ta doza pokazati smrtonosnom..

Evo ko je ubio Mariju Kalas?

Prema Dzefireliju, Vasa je bila ta koja je insistirala da se ne vrši obdukcija nakon Kalasove smrti. Zahtevala je hitnu kremaciju. A svoju istrajnost motivisala je činjenicom da ju je sama pevačica, očekujući skoru smrt, obavestila o tome. Tada je pijanistkinja ukrala testament, novac u gotovini i neke vredne stvari.

Da li je Dzefirelijeva pretpostavka tačna ili ne, najverovatnije nikada nećemo saznati. Vasa nije mnogo nadživela Mariju i nije imala vremena da iskoristi testament. Ispostavilo se da je Kalas bila u pravu: bogovi su pravedni.

NJenih 10 miliona podeljeno je sudskom odlukom između dva veoma stara čoveka - njene majke i njenog muža Menenginija. Na aukciji prodate su Marijine lične stvari - nakit, odeća. Otišli ​​su za veliku sumu - više od milion i po dolara. Među tim stvarima bilo je i krzno koje joj je Onazis poklonio nakon što je pristala na abortus...

(Stil)

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