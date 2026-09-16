"BILA SAM SIGURNA DA ĆU LOŠE ODABRATI": Edita progovorila o ocu svog deteta

Edita Aradinović je prvi put posle porođaja govorila o ocu ćerke Zoi i odnosu sa bivšim partnerom Nenadom Stevićem.

Edita Aradinovićpostala je mama pre mesec dana i po dana i na svet donela ćerkicu Zoi.

Pevačica je ćerku dobila sa bivšim partnerom Nenadom Stevićem

Edita i Nenad su zadržali korektan odnos nakon razlaza kako bi zajedno podizali naslednicu a ona je sada otvorila dušu te otkrila manje poznate detalje.

- S obzirom na to da sam imala nestabilno detinjstvo i tako težak odnos sa roditeljima, i oni između sebe. Nekako sam gotovo bila sigurna da ću nešto loše odabrati i da će moje dete patiti i samo sam bežala i kao, nisam želela da se to desi mom detetu - počela je Edita, koja je objasnila, da je ipak donela dobru odluku.

- I onda kad sam, sad ovako, iz ove perspektive, mogu da kažem, okej, nisam detetu priredila nikakvu traumu i mnogo sam srećna zbog toga - rekla je i istakla da sa svojim bivšim partnerom radi na odnosu.

- Radimo na tome da možemo da dođemo do toga da imamo takav odnos, a da opet nismo zajedno, a da opet imamo dete. I da opet to dete zna sutra da je voljeno od strane majke i oca i da su i majka i otac dobro. I da otac neguje majku, jer majka onda treba da bude dobra za sebe, za dete i tako dalje - otkrila je pevačica i istakla da se njen i Nenadov odnos zasniva na iskrenosti:

- Nema ničeg u magli, nema niče nedorečenog, nema kalkulacija, što je meni mnogo važno. Nema manipulacija, što je važan koren, prvenstveno za dete, naravno i za nas, ali prvenstveno za dete. Tako da sjajan je odnos - ispričala je pevačica u potkastu "Sigurno mesto".

Podsetimo, Nenad se od prvog dana našao uz Editu, i ona ga je odmah nakon porođaja i izlaska iz bolnice, uključila u ćerkino odrastanje.

(Kurir)

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