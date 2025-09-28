Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MARIJA ŠERIFOVIĆ IZNERVIRANO PREKINULA KONCERT: "Stvarno neko prodaje ćevape?"

Pevačica Marija Šerifović doživela je neprijatnu situaciju tokom koncerta u Holandiji

1759042637_6920204e87ffaa1624edbe20a67c4a50f0985314.jpg
Foto: profimedia
Oglas

Naime, Marija je u jednom trenutku prekinula koncert jer je saznala da neko prodaje ćevape.

- Ćevapi? Kakvi bre ćevapi, stanite ljudi! Ovo je koncert, kakvi ćevapi?! Stvarno neko prodaje ćevape? Gde? Kod toaleta? Sjajno - rekla je besno Marija, pa nastavila:

- Sjajno, sjajno… bravo za organizatore! Znate šta, kad su već tu, donesite dva komada da probamo! Kad me već guši luk… svi koji prate moje videe znaju da ništa više ne mrzim od crnog luka - dodala je ona, a publika ju je podržala snažnim aplauzom.

Podsetimo, Marija Šerifović je nedavno donela odluku da napusti žiri "Zvezda Granda" nakon deset godina.

- Lutke moje, sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije "Zvezde Granda", osećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere. Sve ove godine su bile mnogo više od posla. Bilo je to jedno veliko, nezaboravno iskustvo - puno smeha, suza, rasprava, nadanja i neverovatnih mladih ljudi koji su me inspirisali i podsetili zašto muzika ima moć da menja živote. Kroz sve ove sezone rasla sam i kao umetnik i kao čovek. Imala sam tu sreću da učim ovaj nas posao od najboljeg. Od mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao.

(Blic)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas