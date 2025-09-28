MARIJA ŠERIFOVIĆ IZNERVIRANO PREKINULA KONCERT: "Stvarno neko prodaje ćevape?"

Pevačica Marija Šerifović doživela je neprijatnu situaciju tokom koncerta u Holandiji

Naime, Marija je u jednom trenutku prekinula koncert jer je saznala da neko prodaje ćevape.

- Ćevapi? Kakvi bre ćevapi, stanite ljudi! Ovo je koncert, kakvi ćevapi?! Stvarno neko prodaje ćevape? Gde? Kod toaleta? Sjajno - rekla je besno Marija, pa nastavila:

- Sjajno, sjajno… bravo za organizatore! Znate šta, kad su već tu, donesite dva komada da probamo! Kad me već guši luk… svi koji prate moje videe znaju da ništa više ne mrzim od crnog luka - dodala je ona, a publika ju je podržala snažnim aplauzom.

Podsetimo, Marija Šerifović je nedavno donela odluku da napusti žiri "Zvezda Granda" nakon deset godina.

- Lutke moje, sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije "Zvezde Granda", osećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere. Sve ove godine su bile mnogo više od posla. Bilo je to jedno veliko, nezaboravno iskustvo - puno smeha, suza, rasprava, nadanja i neverovatnih mladih ljudi koji su me inspirisali i podsetili zašto muzika ima moć da menja živote. Kroz sve ove sezone rasla sam i kao umetnik i kao čovek. Imala sam tu sreću da učim ovaj nas posao od najboljeg. Od mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao.

(Blic)