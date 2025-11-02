Oglas
NAJČEŠĆE GREŠKE PRI KUPOVINI NAMEŠATAJA: Dizajneri enterijera objašnjavaju na šta prvo treba da obratimo pažnju

Važno je da pre kupovine imate tačan plan, a dizajneri kažu u čemu uglavnom grešimo

1762082414_shutterstock_2483683927.jpg
Foto: Shutterstock
Iako nameštaj pruža udobnost i funkcionalnost svakoj prostoriji, on takođe ima još jednu važnu ulogu: dodavanje dodatne privlačnosti prostoru. Tako da nameštaj nije nešto što bi trebalo da kupujete bez prethodnog plana, posebno ako želite da vaš dom ima dizajnerski dodir.

Evo glavnih grešaka koje dizajneri enterijera žele da izbegnete pri kupovini novog nameštaja.

Pratite trendove

Lako je videti prelepo uređenje enterijera na Instagramu, TikTok-u i Pinterestu i poželeti da kopirate dizajn. Ali koliko je pametno slepo praćenje trendova koji se menjaju iz sezone u sezonu? 

- Nameštaj je arhitektura sobe. Trendovi brzo stare, pa je bolje da investirate u oblike i materijale koji će vremenom lepo da stare - kaže Filip Tomas Vanderford za The Spruce. 

Zaboravljate na plana sobe

Pored toga, nikada ne bi trebalo da kupujete nameštaj bez razmišljanja o tome kako ćete ga postaviti u sobi. Nije dovoljno samo osigurati da dimenzije nameštaja odgovaraju vašem prostoru već je podjednako važno osigurati da vaš novi nameštaj izgleda proporcionalno u sobi nakon što ga postavite.

- Nikada ne kupujte komad nameštaja pre nego što izmerite svoj prostor. Odredite gde će se nalaziti u vašem domu, a zatim izmerite površinu pomoću kako biste bili sigurni da je proporcionalan. Takođe, proverite da li visina bočnih stočića dobro odgovara naslonima za ruke na vašoj sofi ili fotelji. Ploča stola treba da bude 5-13 cm niža - savetuje dizajner. 

Kupujete odgovarajuće setove

Veliki lanci prodavnica nameštaja imaju odgovarajuće garniture spremne da upotpune sobu. Dok je nekada usklađenost nameštaja imala svoje mesto u dizajnu zbog kohezivnosti, sada je to trend koji je izašao iz mode. Stručnjaci kažu da je ključ kupovine novog nameštaja odabir različitih komada koji izgledaju skaldno i koji idu odražavaju vašu ličnost. 

- Usklađene garniture brišu ličnost. Zato se ne plašite da kombinujete siluete, epohe i završne obrade za slojevit, namerni izgled - savetuje Filip, piše The Spruce. 

