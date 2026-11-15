NAJGORE MESTO ZA SUŠENJE VEŠA U MALOM STANU: Mnogi baš tu stavljaju sušilicu

Sušenje veša u malom stanu često predstavlja pravi izazov.

Sušilica zauzima dragocen prostor, a mokra odeća može da poveća vlažnost vazduha u prostoriji. Ipak, nije svejedno gde ćete je postaviti, stručnjaci upozoravaju da je jedna prostorija posebno nepovoljan izbor.

Najgore mesto za sušenje veša u malom stanu jeste spavaća soba, naročito ako je mala i nema dobru ventilaciju. Mokra odeća tokom sušenja ispušta vlagu u vazduh, a kada se ona dugo zadržava u prostoriji, stvaraju se povoljniji uslovi za razvoj buđi i grinja. To može negativno da utiče na kvalitet vazduha, san i opšte stanje prostora.

Gde je onda najbolje sušiti veš?

Dnevna soba može biti bolji izbor, posebno ako je prostranija i ima dobru cirkulaciju vazduha. Sušilicu je najbolje postaviti blizu prozora, ali ne tik uz zid ili radijator, kako bi vazduh mogao slobodno da struji oko odeće.

Kupatilo takođe može poslužiti, ali samo ako ima prozor ili efikasnu ventilaciju. Posle tuširanja i kupanja vlažnost je već povećana, pa će se odeća sporije sušiti, a bez redovnog provetravanja može doći do pojave buđi na zidovima i fugama.

Kuhinja je još jedna mogućnost, pod uslovom da se dobro provetrava. Ipak, veš ne bi trebalo sušiti dok kuvate, jer odeća može da upije mirise hrane, a para dodatno povećava vlažnost vazduha.

Ako imate dovoljno prostora, i hodnik može biti praktično rešenje, ali je važno da ne bude pretrpan i da vazduh može nesmetano da cirkuliše.

Najvažnije je da veš ne sušite u zagušljivoj prostoriji bez provetravanja. Ako baš morate da ga ostavite u spavaćoj sobi, redovno otvarajte prozor i omogućite da vlaga izađe iz prostorije.

(Lepa i srećna)