"NISAM MOGAO DA PODNESEM POBAČAJE: Petar Božović ludo voleo lepu Ruskinju, ali je morao da je ostavi

Petar Božović je bio u braku sa Ruskinjom Marinom Koljubajevom od koje se razveo jer su imali drugačiji pogled na porodicu i život.

Na nestvarnu lepotu glumice Marine Koljubajeve retko ko je mogao da ostane imun, pa ni bard srpskog glumišta Petar Božović , koji je uspeo da je osvoji, uprkos brojnim udvaračima.

Božović i Koljubajeva su tokom braka dobili sina Draška, koji je glumcu 2005. godine podario unuku Anđeliju. Petar je svojevremno otkrio zašto je došlo do kraha njihove ljubavi.

- Razveo sam se, jer nisam mogao da podnesem pobačaje. Ja sam hteo porodicu i decu - rekao je Božović.

Marina je preminula 2004. u 54-oj godini. A Božović je o njoj 2007. govorio sa velikim poštovanjem, iako su imali drugačiji pogled na život i svet.

- Ona je, nažalost, umrla pre tri godine. Bila je glumica i karijeru je otpočela u seriji ‘Neven’ koja se nedavno reprizirala, a pošto je bila trudna, u drugom delu zamenila ju je Neda Arnerić. Bila je mnogo lepa, putena, Ruskinja Marina Koljubajeva. Različito smo gledali na porodicu, ona je pobacila naše drugo dete uz moje protivljenje. Smatrao sam da brak i ne postoji ako nema dece jer u tom slučaju možemo ceo život i da se zabavljamo - rekao je Božović pre više godina za „Story“.

