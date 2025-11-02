Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"NISAM MOGAO DA PODNESEM POBAČAJE: Petar Božović ludo voleo lepu Ruskinju, ali je morao da je ostavi

Petar Božović je bio u braku sa Ruskinjom Marinom Koljubajevom od koje se razveo jer su imali drugačiji pogled na porodicu i život.

1762074291_1757406251_0ecdaf316aa595d338350980994bd633cacbc2c6.jpg
Foto: Petar Milošević
Oglas

Na nestvarnu lepotu glumice Marine Koljubajeve retko ko je mogao da ostane imun, pa ni bard srpskog glumišta Petar Božović , koji je uspeo da je osvoji, uprkos brojnim udvaračima.

Božović i Koljubajeva su tokom braka dobili sina Draška, koji je glumcu 2005. godine podario unuku Anđeliju. Petar je svojevremno otkrio zašto je došlo do kraha njihove ljubavi.

- Razveo sam se, jer nisam mogao da podnesem pobačaje. Ja sam hteo porodicu i decu - rekao je Božović.

Marina je preminula 2004. u 54-oj godini. A Božović je o njoj 2007. govorio sa velikim poštovanjem, iako su imali drugačiji pogled na život i svet.

- Ona je, nažalost, umrla pre tri godine. Bila je glumica i karijeru je otpočela u seriji ‘Neven’ koja se nedavno reprizirala, a pošto je bila trudna, u drugom delu zamenila ju je Neda Arnerić. Bila je mnogo lepa, putena, Ruskinja Marina Koljubajeva. Različito smo gledali na porodicu, ona je pobacila naše drugo dete uz moje protivljenje. Smatrao sam da brak i ne postoji ako nema dece jer u tom slučaju možemo ceo život i da se zabavljamo - rekao je Božović pre više godina za „Story“.

(Stil)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas