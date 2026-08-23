OD 1. SEPTEMBRA ZA 3 ZNAKA KREĆU LEPŠI I LAKŠI DANI: Sve počinje da se rešava

Od 1. septembra Bik, Devica i Jarac ulaze u period kakav nisu imali godinama.

Para će biti za sve, dugovi koji su ih pritiskali počinju da nestaju i svaki problem koji je čekao rešenje dobija ga pre nego što septembar prođe.

Nije to postepena promena, nego udarac koji se oseća od prvog dana.

Bik: Novac stiže odakle ga nije ni očekivao

Bik je mesecima radio i čekao da se trud isplati. Od 1. septembra isplata stiže i to iz više pravaca odjednom. Neko vraća pozajmicu za koju je Bik zaboravio, dogovor koji je stajao odjednom krene, ponuda stiže niotkuda i menja mesečni prihod trajno.

Para će biti za sve za Bika od septembra, za ono što treba i za ono što odavno želi. Više nema računanja šta može a šta ne može, više nema odlaganja zbog novca. Problem koji je Bika pritiskao mesecima, bio to kredit, nenaplaćen dug ili posao koji nije kretao, rešava se sam od sebe u prvoj sedmici od tog datuma.

Bik od 1. septembra živi bez tereta koji je nosio mesecima i para ostaje u džepu umesto da odmah odlazi na otplatu. To je ona sloboda zbog koje je godinama radio i septembar mu je konačno donosi.

Devica: Problemi koji su čekali rešavaju se jedan za drugim

Devica je godinama rešavala tuđe probleme dok su njeni čekali u redu. Od 1. septembra nebo okreće tu sliku. Sve što je Devica odlagala jer nije bilo ni vremena ni novca, do kraja meseca dobija rešenje bez da mora da se bori za njega.

Finansijski, stiže novac koji će Devici odmah olakšati život. Povišica, novi prihod ili naplata koju je čekala mesecima konačno dolazi. Ali ne rešavaju se samo pare. Popraviće se odnos koji je dugo bio zategnut, doneće se odluka koja se mesecima odlagala, a problem koji je delovao nerešivo konačno dobija rešenje.

Para će biti za sve i Devica po prvi put ima pred sobom period bez liste problema koja ne može da se reši. Svaka stavka koja je čekala, od popravke u kući do dugovanja, zatvara se u septembru jedna za drugom.

Jarac: Najlepše vreme koje je dugo čekao

Jarac je tip koji ne odustaje, ali i on ima granicu strpljenja. Od 1. septembra nebo mu vraća sve što je uložio, s kamatom i bez čekanja. Ugovor koji je dugo čekao konačno se potpisuje. Posao koji je stajao u mestu kreće. Pare stižu brzo i konkretno, a Jarac konačno vidi da mu se upornost isplatila.

Para će biti za sve za Jarca od septembra, za kredit koji treba zatvoriti, za plan koji je odlagao i za život bez osećaja da uvek nedostaje nešto. Problem koji je Jarca najviše pritiskao dobija rešenje u septembru i to ne polovično nego potpuno.

Jarac od 1. septembra ulazi u najlepše vreme i iz njega ne izlazi brzo. Svaki mesec koji dođe bolji je od prethodnog i ta promena počinje tačno od tog dana.

Ono što ova tri znaka razlikuje od ostalih je što novac ovog puta ne dolazi kao jednokratna sreća koja se potroši za nedelju dana. Bik najpre zatvara ono što ga je najviše žuljalo, Devica sređuje spisak stvari koje je odlagala, a Jarac dobija potpis na ono što je najduže čekao.

Kod sva tri znaka osećaj je isti – prvi put posle dugo vremena ne moraju unapred da računaju svaki dinar. Novac konačno ostaje i za ono što žele!

(Krstarica)

BONUS VIDEO