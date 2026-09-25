OPREZ KRAJEM SEPTEMBRA: 3 znaka ulaze u sumnjivu igru, a neko oko njih krije prave namere

Kraj septembra donosi neobične preokrete, posebno tamo gde su odnosi dugo delovali potpuno jasno.

Ono što je do juče izgledalo kao dobronameran savet, prijateljska sugestija ili bezazlena primedba sada može dobiti sasvim drugačije značenje. Neke priče imaće i ono "drugo dno", dok će se kod pojedinih ljudi tek sada pokazati šta su zaista želeli da postignu.

Ovo nije period u kojem treba donositi ishitrene zaključke, ali jeste trenutak kada vredi pažljivije posmatrati ponašanje ljudi oko sebe.

Ne mora svaka čudna situacija da bude znak prevare ili loše namere, ali ako vam nešto uporno ne deluje kako treba, nemojte automatski ignorisati taj osećaj.

Za tri horoskopska znaka poslednji dani septembra mogli bi doneti upravo takve situacije. Neko će morati da prozre tuđe namere, neko da se suoči sa informacijom koju je dugo izbegavao, dok će treći shvatiti da prevelika kontrola može izazvati upravo suprotan efekat.

Blizanci

Blizanci bi krajem septembra mogli da se nađu u situaciji u kojoj će neko pokušavati da im „pomogne“ više nego što su tražili. Na prvi pogled, reči će zvučati dobronamerno, čak zaštitnički, ali će se iza njih možda kriti sasvim drugačiji interes.

Neko iz njihovog okruženja mogao bi da predstavlja sopstveni stav kao najbolju moguću opciju za Blizance, dok će pravi razlog takvog insistiranja biti lična korist. Zbog toga nije loše napraviti korak unazad i zapitati se kome zapravo odgovara odluka koja vam se toliko uporno predlaže.

Intuicija će u ovom periodu biti dobar saveznik. Ako vam se čini da nešto nije sasvim čisto, ne morate odmah ulaziti u sukob, ali nemojte ni zanemariti unutrašnji alarm. Blizancima će najviše koristiti miran i diplomatski pristup: saslušajte sve što druga strana ima da kaže, ali konačnu odluku donesite sami.

Nije svaki savet vredan prihvatanja samo zato što je upakovan u lepe reči.

Lav

Kod Lavova bi krajem septembra mogla da se pojavi informacija koja menja sliku o nekoj osobi ili situaciji. To može biti sitnica koju će neko slučajno pomenuti, poruka koja stigne u pogrešnom trenutku ili detalj koji naizgled nije važan, ali će povezati nekoliko stvari koje su im ranije izmicale.

Moguće je da će se otvoriti tema o kojoj se dugo ćutalo. Umesto da pokušavaju da je ponovo sklone pod tepih, Lavovi bi ovog puta mogli da odluče da pogledaju činjenicama u oči. Istina možda neće biti naročito prijatna, ali će im doneti ono što im je nedostajalo – jasniju sliku.

Dobra vest je što neće morati kroz sve to da prolaze sami. Podrška bliskih ljudi mogla bi da bude veoma važna, posebno u trenutku kada emocije postanu intenzivne. Ono što u prvom trenutku bude izgledalo kao velika drama moglo bi se završiti mnogo brže nego što očekuju.

Za Lavove je najvažnije da ne pokušavaju da sačuvaju privid savršenstva po svaku cenu. Ponekad je upravo prihvatanje stvarnosti prvi korak ka mnogo mirnijem periodu.

Jarac

Jarčevi će krajem septembra morati da obrate pažnju na način na koji komuniciraju sa drugima. NJihova potreba da pažljivo biraju svaku reč i kontrolišu utisak koji ostavljaju može kod nekih ljudi izazvati sasvim suprotnu reakciju od očekivane.

Ako previše pokušavate da predvidite tuđe poteze, birate svaku rečenicu i unapred nameštate situacije tako da se odvijaju prema vašem planu, drugi bi mogli početi da se pitaju šta se zapravo krije iza toga. Čak i kada su namere dobre, preterana kontrola lako može izgledati kao pritisak.

Zato je za Jarčeve sada najbolja taktika – malo opušteniji pristup. Ne mora svaka situacija da bude savršeno pripremljena, niti morate uvek imati poslednju reč. Ponekad ćete mnogo više postići ako drugima ostavite prostor da sami donesu zaključke.

Krajem septembra biće korisno da se oslonite na takozvanu tihu snagu. Ne morate da dominirate razgovorom da biste bili primećeni, niti da kontrolišete svaki detalj da biste zadržali svoj uticaj. Malo više poverenja u druge moglo bi da donese mnogo bolji rezultat nego stalno pokušavanje da držite sve konce u svojim rukama.

(Glossy)

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