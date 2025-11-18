PALENTA DIJETA: Traje 4 dana i mršavljenje je sigurno

Ako volite palentu, ova dijeta vam neće teško pasti

Palenta je ključ za brzi detoks i mršavljenje. Ova dijeta traje samo četiri dana, a njena tajna leži u visokom sadržaju vlakana – ona upijaju vodu, stvaraju dugotrajan osećaj sitosti i sprečavaju prejedanje.

Zašto je palenta moćna?

Palenta se obično pravi od žutog kukuruznog brašna, ali nećete pogrešiti ni ako upotrebite belo brašno.

Zbog čega je palenta tako efikasna u mršavljenju?

1. Bomba od vlakana: Jedna šolja žutog kukuruznog brašna sadrži oko 8,5 g vlakana, što je čak 34% od preporučenog dnevnog unosa za žene.

2. Niske kalorije: Sadrži veoma malo kalorija (100 grama kuvanog kukuruznog brašna ima samo 70 kalorija).

3. Tajna sitosti: Vlakna upijaju vodu, nabubre i stvaraju dugotrajan osećaj sitosti i sprečavaju prejedanje, što je osnova ove dijete.

Palenta dijeta traje četiri dana, a možete je ponavljati svake nedelje tako što ćete četiri dana primenjivati ovaj režim ishrane, a ostala tri dana se hraniti uobičajeno.

Plan ishrane za 4 dana:

Ponedeljak

Doručak: 100 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 100 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 100 g palente, šolja kefira

Utorak

Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 100 g palente, šolja kefira

Sreda

Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 200 g palente, šolja kefira

Četvrtak

Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 300 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 200 g palente, šolja kefir.

Savet za uspeh

Ključ uspeha je hidratacija. Palenta je puna vlakana i zato je neophodno da tokom dana pijete mnogo vode, čaja ili limunade. Povećan unos tečnosti pomoći će vlaknima da nabubre i da vam obezbede duži osećaj sitosti, čime ćete lakše izdržati dijetu.

