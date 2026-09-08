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PENELOPE KRUZ BLISTA U VENECIJI SA MUŽEM: Skupa torba joj je u ruci, a bosa je prošetala kao da je kod kuće (FOTO)

Među gostima na ovogodišnjem festivalu u Veneciji su i Havijer Bardem i Penelope Kruz koja je privukla pažnju svojim stajlingom.

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Foto: Profimedia/ AGF, Shutterstock Editorial
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Španska glumica Penelope Kruz je za dolazak na ovogodišnji Filmski festival u Veneciji odabrala elegantnu crnu haljinu sa dubokim dekolteom i zlatnim brošem, koju je uparila sa crnim cipelama sa visokom potpeticom.

Ovu tamnu kombinaciju osvežila je bež torbom od prevrnute kože koja je jedna od najpoželjnijh za sezonu pred nama.

Bež suede torbe posebno su popularne u ovim mesecima zbog mekog, prijatnog materijala i jesenjih zemljanih tonova koji se lako uklapaju u svaki autfit.

Model koji je Penelope odabrala je Chanel maxi flap bag, rađen od telećeg antilopa, a košta oko 7.300 evra.

Naravno, osim velikih brendova, ovu torbu nude i oni znatno pristupačniji, u različitim oblicima i nijansama, od tamnije braon do bordo.

A pri tom dolasku u Veneciju desila se i jedna zanimljivost koja je privukla pažnju prisutnima.

Prilikom ukrcavanja u vodeni taksi Penelope je odlučila da joj je udobnost važnija od forme, pa je izula štikle i predala ih suprugu, koji joj je pomogao da se ukrca na čamac.

Foto: Profimedia/ Iammeysam / BACKGRID, Backgrid USA

NJih dvoje su u Veneciju stigli uoči premijere psihološkog trilera „Bunker“, reditelja Florijana Celera, u kom igraju glavne uloge supružnika Sofi i Migela.

Inače, Penelope i Havijer, koji su zajedno već 16 godina i imaju dvoje dece, pridržavaju se strogog pravila da zbog snimanja ne provode više od dve nedelje odvojeno od porodice.

(Zadovoljna)

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