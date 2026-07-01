PLAN ISHRANE NIKOL ŠERZINGER: Ima 48 godina i važi za jednu od najzgodijih žena na svetu zahvaljujući ovom jelovniku

Nikol Šerzinger otkriva svoj plan ishrane koji joj pomaže da u 48. godini izgleda kao boginja.

Nikol Šerzinger je još jednom privukla ogromnu pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podelila seriju zavodljivih fotografija povodom svog 48. rođendana, na kojima je pokazala figuru koja, kako mnogi komentarišu, ostavlja bez daha.

Popularna pevačica i bivša članica grupe "The Pussycat Dolls" objavila je niz fotografija i video snimak sa Havaja, gde je uživala u zalasku sunca na plaži. U opuštenoj, ali istovremeno veoma upečatljivoj atmosferi, Nikol je još jednom pokazala zašto važi za jednu od najatraktivnijih žena muzičke scene.

Leto, more i opuštena energija

Na fotografijama koje su brzo obišle internet vidi se kako uživa u morskim talasima i toploj tropskoj atmosferi, dok je u opisu objave istakla da je poslednji dan svojih “ovih godina” provela na omiljenoj plaži, osećajući se posebno i ispunjeno u trenutku zalaska sunca.

NJena objava odiše jednostavnošću i letnjim raspoloženjem, ali i samopouzdanjem koje je godinama čini prepoznatljivom.

Objava je, kao i mnogo puta do sada, izazvala lavinu reakcija. Dok su je mnogi obožavaoci zasuli komplimentima i pohvalama na račun njenog izgleda, deo publike se zapitao kako uspeva da zadrži ovako mladolik i zategnut izgled, naročito nakon što je neko vreme bila manje aktivna na društvenim mrežama.

Ipak, njen povratak u “zavodljivom izdanju” ponovo je potvrdio status jedne od najfotografisanijih i najkomentarisnijih muzičkih zvezda današnjice.

Plan ishrane

Doručak

Nikol bira da prvi obrok bude bogat proteinima i složenim ugljenim hidratima. NJen omiljeni doručak je tost sa avokadom, poslužen sa poširanim jajima i dimljenim lososom. To njenom telu daje puno nemasnih proteina, zdravih masti i Omega-3.

Kada traži nešto malo drugačije, rado će se pojesti i prženu slaninu sa kajganom, ili ovsenu kašu sa godži bobicama i drugim voćem bogatim antioksidantima. Ključ je raznolikost.

Ručak

Kada je u pitanju taj obrok, Nikol se trudi da bude podjednako zdrav kao doručak, ali je količinski manji. Najčešće bira salate sa piletinom ili ćuretinom, kao i suši, a ukoliko nije previše gladna, odlučiće se za čorbu sa povrćem.

Sa druge strane, ukoliko joj je potrebno još energije, često priprema sočivo, pasulj, ali i pirinčane nudle sa laganim sosovima od povrća.

Večera

Kako je i sama rekla, uglavnom je uveče mrzi da kuva, te naručuje hranu ili jede u restoranu. Za poslednji obrok u danu Nikol bira pirinač sa nemasnim proteinima, ili manje porcije paste sa kuvanim povrćem.

Kad žudi za nečim manje zdravim, obožava da naručuje meksičku hranu dosta sira, i poznato je da se svako malo prepusti pici.

Ali s obzirom da većinu vremena jede zdravo i ne upušta se svakodnevno u nezdravu hranu, lako održava idealnu kilažu bez previše napora.

Užine i grickalice

Naravno, između obroka, Nikol praktikuje zdrave užine. Bademi, svež kokos, bebi šargarepe i sveže povrće, svakodnevno su na njenom meniju, a kada su u pitanju dezerti, izbor pada na različito voće.

Pevačica kaže da najbolje rezultate postiže uravnoteženom ishranom i vežbanjem umerenosti. Što se tiče vežbanja, ona je zagovornik kardio treninga, a uživa u pilatesu i jogi.

(Stil)

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