Posle 14 godina braka, Hilarija i Alek Boldvin dele neobičan način komunikacije koji održava njihovu bliskost

Posle 14 godina zajedničkog života i sedmoro dece, Alek Boldvin i njegova supruga Hilarija i dalje pronalaze načine da sačuvaju bliskost i unesu vedrinu u svakodnevicu. NJihova tajna, kako su kroz šalu otkrili, nije u velikim romantičnim gestovima, već u nečemu mnogo jednostavnijem, međusobnom zadirkivanju, humoru, ali i neobičnom načinu komunikacije.

Glumac Alek Boldvin (68) i njegova supruga Hilarija (42) ne propuštaju priliku da se našale jedno na račun drugog, čak ni kada su u pitanju sasvim obične porodične situacije. Sa sedmoro dece – Karmen (13), Rafaelom (11), Leonardom (10), Romeom (8), Eduardom (6), Marijom (5) i Ilarijom (4) – svakodnevica im je svakako ispunjena obavezama, ali su pronašli način da u njoj sačuvaju i prostor za smeh.

Hilarija je u razgovoru za magazin Us Weekly otkrila da se njihova bračna dinamika često zasniva na svojevrsnom „izvrtanju stvarnosti“. Kako je objasnila, oboje vole da se međusobno zadirkuju i toliko uverljivo predstavljaju svoje verzije događaja da na kraju više nisu sigurni ko je šta zaista rekao ili predložio.

Jedan od primera posebno je nasmejao njihove obožavaoce. Hilarija je priznala da ima običaj da premešta nameštaj i iznova uređuje porodični dom, a onda suprugu predstavi čitavu promenu kao njegovu ideju.

„Svakog dana, kada on ode, ako nemam poslovnih obaveza, dođem kući i počnem da preuređujem prostor. Kažem mu da je to bila njegova ideja, a on me pogleda i kaže: 'Čekaj malo'“, ispričala je kroz smeh.

Ipak, kako tvrdi, uspeva da ga ubedi da nema razloga za brigu zbog pomerenog nameštaja, pa je zaključila da su oboje podjednako vešti u ovom malom bračnom nadmudrivanju.

„Vidite, oboje umemo da izvrćemo stvarnost jedno drugom“, našalila se.

NJihov odnos, koji je počeo 2011. godine kada su se upoznali u jednom restoranu u NJujorku, očigledno je tokom godina dobio sasvim posebnu dinamiku. Hilarija smatra da upravo takve sitne šale i međusobno zadirkivanje doprinose tome da njihova veza ostane živahna.

„Zbog toga oboje istovremeno veoma brzo starimo, ali se i osećamo mlado“, objasnila je instruktorka joge.

Ni Alek ne krije da mu ovakav odnos prija. Umesto da svaku sitnicu pretvaraju u razlog za raspravu, supružnici su naučili da se nasmeju jedno drugom, ali i sebi. Možda upravo u tome leži jedna od njihovih najvažnijih bračnih lekcija – da ljubav ne čine samo velike odluke i ozbiljni razgovori već i svakodnevne male ludosti koje dvoje ljudi dele.

(Stil)

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