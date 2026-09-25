POZNATA GLUMICA SMRŠALA 29 KILOGRAMA: Od detinjstva se bori sa lošim komentarima na račun izgleda, a sada se transformisala (FOTO)

Glumica Krisi Mec godinama je bila izložena komentarima o svom izgledu još od detinjstva.

Još dok je bila dete, Krisi su druga deca vređala zbog fizičkog izgleda, a onda je njena totalna transformacija dovela do toga da postane mnogima inspiracija.

Ogromnu popularnost je stekla serijom "Ovo smo mi", a često je znala da u javnosti priča o svom iskustvu i tome kako je donela odluku koja joj je promenila život i naterala je da posmatra život iz drugačije perspektive.

Posle brojnih pokušaja da se reši viška kilograma i borbe da prihvati sebe, glumica je sada otvoreno progovorila i o GLP-1 terapiji, zahvaljujući kojoj je, kako kaže, izgubila oko 29 kilograma.

NJena priča, međutim, nije samo priča o kilogramima. Krisi Mec je godinama priča o tome koliko je teško odrastati sa osećajem da joj je telo stalno nalazi pod lupom, a kaže da se najveća promena dogodila kad je prestala da donosi odluke samo kako bi zadovoljila tuđa očekivanja.

Sve je počelo još u detinjstvu

Krisi je još kao devojčica primećivala da se razlikuje od svojih vršnjaka. Dok su druga deca mogla bez mnogo razmišljanja da jedu ono što žele, ona je veoma rano dobila utisak da njena težina mora da bude nešto o čemu će stalno voditi računa.

Već sa 11 godina uključena je u program Weight Watchers, a odnos prema hrani i sopstvenom telu je postao deo njenog odrastanja mnogo ranije nego što bi to trebalo.

Ovu situaciju su dodatno otežavali komentari u porodici o kojima je kasnije govorila, a naročito joj je teško padalo što ju je kritikovao očuh i čak pretio će zaključati frižider. Ta iskustva su ostavila dubok trag, a hrana je vremenom postala i njena uteha.

Prelomni trenutak se dogodio na njen 30. rođendan

Krisina težina se tokom života menjala, ali jedan događaj je najviše uticao na njenu odluku da ozbiljnije počne da brine o sebi.

Na svoj 30. rođendan je doživela snažan napad panike i završila u bolnici, a to je za nju bilo upozorenje da više ne može da ignoriše svoje fizičko i psihičko stanje.

Nakon toga usledio je period tokom kojeg je, prema njenim rečima, izgubila oko 45 kilograma za manje od pet meseci. Tad se oslanjala na relativno jednostavan režim: unos od oko 2.000 kalorija dnevno i svakodnevnu šetnju od približno 20 minuta. Međutim, uskoro je postalo jasno da njena priča nije završena gubitkom kilograma.

Kejt Pirson je promenila način na koji je gledala sebe

Veliki profesionalni preokret dogodio se 2016. godine, kada je dobila ulogu Kejt Pirson u seriji "Ovo smo mi".

Lik koji je igrala imao je sopstvenu borbu sa težinom, nesigurnostima, ljubavlju, porodicom i željom da bude prihvaćena. Upravo zbog toga Krisi je u toj ulozi pronašla prostor da bude još otvorenija i da glasno govori o temi koja ju je pratila čitavog života.

Kejt nije bila samo "debela žena" u priči. Imala je partnera, porodicu, karijeru, snove, strahove i probleme koji nisu imali nikakve veze sa brojem na vagi. Za Krisi je to bilo značajno i zato što je pokazivalo da žene krupnije građe mogu da budu prikazane kao potpune, složene junakinje, a ne samo kao sporedni likovi čija je jedina karakteristika fizički izgled.

Glumica je svojevremeno isticala i da verovatno ne bi dobila tu ulogu da je prethodno izgubila mnogo kilograma, a njeno iskustvo joj je omogućilo da razume lik na drugačiji način.

"Više me nije toliko briga šta drugi misle"

Kako su godine prolazile, Krisin odnos prema sopstvenom telu počeo je da se menja i, umesto stalnog pokušavanja da ispuni standarde koje su postavljali drugi ljudi, počela je više da razmišlja o tome šta sama želi.

To ne znači da je prestala da vodi računa o zdravlju ili da joj je izgled postao potpuno nevažan. Naprotiv, promenila se sama motivacija.

Umesto pitanja "Kako izgledam drugima?", sve važnije postalo je pitanje: "Kako se ja osećam u svom telu i šta mi je potrebno da živim život kakav želim?", a ta promena perspektive je postala jedan od najvažnijih delova njenog puta.

GLP-1 terapija donela je promenu

Tokom 2026. godine Kriši je javno govorila o tome da koristi GLP-1 lekove kako bi regulisala telesnu težinu, a sada tvrdi da je od početka terapije izgubila skoro 29 kilograma.

Glumica je objasnila da je u odluci uzela u obzir više faktora, uključujući godine, period perimenopauze i porodičnu istoriju gojaznosti. Pre toga je, kako je navela, isprobala različite pristupe, ali nije dobijala rezultate kojima se nadala.

Krisi tvrdi da je uz terapiju primetila i promene koje za nju nisu bile samo estetske, pa je tako sada pokretljivija, ne oseća bolove i upalu u zglobovima, a lakše joj je i da bude fizički aktivna.

To joj je bilo posebno važno zbog posla, budući da nastupi i scensko kretanje ponekad zahtevaju mnogo fizičkog napora.

Nekad je bila protiv GLP-1 lekova

Krisi Mec je, inače, ranije imala veoma negativan stav prema lekovima ove vrste. Vremenom je, kako je sada objasnila, promenila mišljenje jer se informisala, istražila mogućnosti i odlučila da terapiju proba u skladu sa sopstvenim okolnostima.

Posle njene promene mišljenja su usledile i kritike javnosti, ali glumica nije želela da dozvoli da komentari drugih ljudi ponovo postanu glavni kriterijum prema kojem će donositi odluke o svom telu.

Istovremeno, važno je naglasiti da GLP-1 lekovi poput ozempika nisu bezazleni preparati za mršavljenje i da ne smeju da se koriste "na svoju ruku", tj. ako ih ne propisuje endokrinolog.

(Glossy)

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