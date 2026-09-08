PRE NEGO ŠTO SU POSTALI SVETSKE ZVEZDE: Isplivao snimak Salme Hajek i Rikija Martina od pre 30 godina!

Kada je video nastao niko nije ni slutio da će im možda baš on promeniti životni put i povesti ih put zvezda

Godine 1996. Riki Martin i Salma Hajek našli su se zajedno na televizijskoj sceni u Čileu. Danas, gotovo tri decenije kasnije, njihov zajednički nastup izgleda kao nešto neverovatno.

Kamerom zabeležen trenutak iz perioda kada su dve buduće latino zvezde tek zakoračile na put ka svetskoj slavi svedoči o vremenu kojeg se mnogi rado sećaju.

Riki Martin tada je izvodio veliki hit "Marija", pesmu sa albuma "A Medio Vivir" iz 1995. godine, u čileanskoj emisiji "Sal y Pimienta", koju je vodio Antonio Vidanović.

A onda se na sceni pojavila Salma Hajek.

Glumica je prišla Rikiju i spontano počela da pleše uz njegov nastup. Ono što je usledilo nije izgledalo kao pažljivo režirana televizijska tačka, Riki je pevao, Salma se zabavljala, publika je reagovala, a atmosfera je iz trenutka u trenutak postajala sve energičnija.

Upravo ta spontanost čini ovaj snimak toliko zanimljivim i danas.

Pre nego što su postali svetske zvezde

Posebna draž ovog televizijskog nastupa jeste činjenica da ni Riki ni Salma u tom trenutku još nisu bili na vrhuncu međunarodne slave.

Salma je tek ulazila u jedno od najvažnijih poglavlja svoje karijere u Holivudu, dok je Riki Martin postepeno gradio popularnost koja će ga samo nekoliko godina kasnije pretvoriti u jednu od najvećih zvezda latino pop scene.

Gledajući snimak iz ove perspektive, gotovo je neverovatno videti koliko su oboje bili blizu trenutka koji će im promeniti karijere.

Nije bilo Instagrama, TikToka niti društvenih mreža koje bi za nekoliko sekundi pretvorile televizijski nastup u viralni hit. Kamera je jednostavno zabeležila ono što se dogodilo na sceni, a sam trenutak morao je da bude dovoljno upečatljiv da bi ostao zapamćen.

Moda, energija i estetika devedesetih

Danas posebnu pažnju privlači i kompletna estetika nastupa, od frizura i garderobe do televizijske rasvete i načina snimanja.

Sve odiše prepoznatljivim duhom devedesetih, ali upravo ta autentičnost čini snimak toliko privlačnim savremenoj publici. Tu su Riki Martin u svom tadašnjem prepoznatljivom izdanju, Salma Hajek koja bez mnogo razmišljanja ulazi u ritam, energična publika i atmosfera koja deluje potpuno neopterećeno.

A između njih dvoje postoji i ona posebna scenska hemija koju kamera uspeva da uhvati.

Nema velikih efekata, komplikovane koreografije niti pokušaja da se napravi spektakl. Samo pesma, dvoje mladih zvezda u usponu i publika koja uživa u trenutku.

Snimak koji danas izgleda potpuno drugačije

Možda je upravo zato ovaj nastup toliko zanimljiv gotovo 30 godina kasnije.

Kada danas gledamo Rikija Martina i Salmu Hajek, gledamo dve osobe čije su karijere odavno prešle granice Latinske Amerike. Riki je postao globalna pop zvezda, dok je Salma izgradila jednu od najprepoznatljivijih glumačkih karijera u Holivudu.

Ali na ovom snimku još nema velikih naslovnih strana, svetskih turneja, prestižnih filmskih uloga i statusa koji danas imaju.

Postoje samo dve zvezde u usponu, jedna velika pesma i televizijska scena.

I možda je upravo zato ovaj trenutak toliko dragocen – jer je kamera, potpuno nesvesno, sačuvala mali deo istorije pre nego što je svet shvatio koliko će Riki Martin i Salma Hajek jednog dana biti poznati.

(Glossy)

BONUS VIDEO: