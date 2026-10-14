PRINCEZA OD MONAKA U ODELU O KOME PRIČA MODNI SVET: Ovakav kroj ćemo tražiti ove jeseni (FOTO)

Princeza Šarlin od Monaka izgledala je izuzetno elegantno kada se u utorak pridružila svom suprugu, princu Albertu II, na posebnom događaju u kneževini.

Kraljevski par se pojavio kako bi zvanično otvorio novi vrtić, što predstavlja važno proširenje kapaciteta za brigu o deci u Monaku. Za ovu priliku, Šarlin se odlučila za sofisticirano odelo u nijansi plave boje lavande, koje je uparila sa upečatljivom ravnom obućom, postigavši tako prefinjen, a istovremeno nenametljiv izgled.

Odelo se sastojalo od dužeg sakoa sa naglašenim ramenima i klasičnim reverima, kao i pantalona širokih nogavica u istom stilu, sa oštrim ivicama na prednjoj strani.

Jednostavan beli top je ublažio izgled skrojen po meri, dok su kremaste ravne cipele sa upečatljivim kvadratnim kopčama, biserne minđuše i nežna ogrlica upotpunile njenu odeću.

Šarlin često viđamo u odelima koja sjajno pristaju njenoj građi, a ovo je definitivno jedno od njih.

- Najnoviji izgled princeze Šarlin je majstorska klasa u nenametljivom oblačenju. Sako sa dvorednim kopčanjem, izraženim ramenima i preciznim krojem, stvara oštru siluetu, dok blagi neutralni ton celokupnom izgledu daje notu prefinjenosti. Reč je o modernoj interpretaciji odela koje deluje uglađeno i odiše suptilnim samopouzdanjem – upravo u tom pravcu se kreće i kraljevski stil - rekla je za britanski Hello Anđela Kejt, poznata stilistkinja.

Andžela je takođe ranije objasnila da postoji jedan aspekt Šarlininog izgleda koji ga čini posebnim, a to je da on odiše uzdržanošću.

- Besprekorno skrojena košulja, minimalistički detalji i nežno oblikovana frizura omogućavaju da kroj odela dođe do izražaja. Šarlin je oduvek bila sklona androginijem stilu i precizno skrojenim komadima, a ovaj izgled dodatno učvršćuje taj identitet na način koji deluje promišljeno i savremeno.

