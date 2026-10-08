FARMERKE KOJE ĆEMO NAJČEŠĆE VIĐATI OVE JESENI: Poznate dame ih ne skidaju (FOTO)

Hladniji dani su prava prilika da izvučete svoj omiljeni teksas iz ormara ili da krenete u potragu za istim.

Ako se pitate koje farmerke će ove jeseni uzeti primat, poznate dama nam daju jasne odgovore. Ono što je dobro u novom/stariom trendu je to što je u pitanju klasični model koji zapravo nikada nije ni odlazio.

Dženifer Lopez obožava farmerke širokih nogavica

Lopez u poslednje vreme pravi sjajne modne izbore, a njena klasična varijanta prave jesenje kombinacije — oštro krojena bela košulja, farmerke širokih nogavica i cipele sa špicastim vrhom, zauzima centralno mesto u vodećim inspiracijama za jesen 2026. godine.

Farmerke širokih nogavica laskaju i nižim i višim damama, a svaku kombinaciju će učiniti elegantnom, pa ćete samim tim spojiti udobnost i formalnost.

Za njom ide i Điđi Hadid

Supermodel Hadid se na Pariskoj nedelji mode pojavila u odevnoj kombinaciji sličnoj onoj koju je prethodno nosila Lopez, čime je potvrdila značaj osnovnih komada garderobe, a posebno farmerki ravnog kroja

Điđi ih je ponela uz takođe belu košulju, a izgled je dopunila braon detaljima.