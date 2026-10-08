ŠAKIRA ZASENILA SVE PRED SUSRET SA BIVŠIM MUŽEM: Spremila „ubitačnu“ kombinaciju, a svi gledaju samo u nju (FOTO)

Šakira je još jednom pokazala kako jednostavna modna kombinacija može da izgleda veoma efektno.

Čuvena pevačica Šakira snimljena je tokom svog boravka u Barseloni, gde je došla zbog sudskog postupka koji se tiče dogovora o viđanju dece sa bivšim partnerom Đerarom Pikeom. Tom prilikom pevačica je privukla pažnju elegantnim izdanjem u potpuno beloj boji.

Šakira je za ovu priliku odabrala belu košulju pripijenog kroja sa kragnom i otvorenim izrezom. Rukave je nosila podvrnute iznad zglobova, dok se kraći kroj završavao tik iznad pojasa pantalona, dajući klasičnom komadu savremeniju formu.

Ipak, pantalone su bile pravi protagonista kombinacije. Visok struk i ekstremno široke nogavice napravili su efektnu, lepršavu siluetu, zbog koje su iz pojedinih uglova gotovo podsećale na dugu suknju.

Dužina do poda dodatno je izdužila figuru, dok su se ispod nogavica nazirale bele platforme sa masivnom potpeticom.

Pevačica je ponela i aksesoare u istoj boji, izduženu belu torbu čistih linija, koju je nosila ispod ruke i upečatljive naočare za sunce. Veliki beli ram sa tamnim staklima uneo je retro prizvuk u elegantnu kombinaciju i pokazao kako jedan upečatljiv aksesoar može da promeni čitav izgled.

Dugu medenu kosu nosila je raspuštenu i blago talasastu, dok je nežna ružičasta nijansa na usnama dodatno ublažila stroge linije autfita.

Šakira i Đerar Pike pojavili su se u Barseloni zbog razgovora o promenama postojećeg dogovora o viđanju njihovih sinova Milana i Saše. Bivši par je pred sudom razmatrao predlog izmene sporazuma koji su postigli 2022. godine.

Pike je tom prilikom nosio tamno odelo, belu košulju otkopčanu pri vratu i crne cipele.

Šakirin tim navodno je predložio drugačiju organizaciju putovanja tokom kraćih perioda odmora, kako bi dečaci izbegli česta putovanja između Barselone i Majamija i promene vremenskih zona.

Shakira and Gerard Piqué attended court today in Barcelona to request a review of their children’s visitation arrangements. Shakira is asking Piqué to also travel to Miami instead of their children being the only ones who travel, arguing that constant trips to Barcelona may affect their mental and physical well-being and disrupt their routine due to the time difference. — Pop Core (@TheePopCore) October 6, 2026

Cilj je, kako je navedeno, da se što više očuva njihova svakodnevna rutina, uz dovoljno vremena koje provode sa ocem.

Kada je moda u pitanju, Šakira je ovom prilikom pokazala jednostavan recept koji lako može da se kopira, široke bele pantalone, dobro krojena košulja i aksesoari u istoj nijansi, a upečatljive naočare dovoljne su da minimalistička kombinacija dobije potpuno drugačiju energiju.

(Glossy)

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